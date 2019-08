Color Hybrid snudde da de oppdaget en mann i havsnød SNUDDE: Color Hybrid snudde onsdag kveld da de oppdaget en mann i havsnød veive fra en gummijolle. (Foto: Redningsselskapet / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 22. august. 22.08.2019 kl 07:49 (Oppdatert 07:51)

NTB

Color Line-ferje reddet mann i gummijolle

Color Hybrid snudde onsdag kveld da de oppdaget en mann i havsnød veive fra en gummijolle. Han hadde vært vakt for kameraten som dykket, men blåste til havs. Redningsselskapet meldte fra om det de omtaler som en fantastisk redningsaksjon utenfor Hvaler i Østfold. Ferja stanset seilasen fra Strømstad til Sandefjord umiddelbart da mannen i jolla ble oppdaget.

USAs utenriksminister ringte Danmark

I kjølvannet av at president Donald Trump overraskende avlyste sitt planlagte besøk til Danmark, snakket USAs utenriksminister Mike Pompeo med sin danske kollega Jeppe Kofod om å styrke sikkerhetssamarbeidet i Arktis – inkludert Grønland.

Utenriksministeren uttrykte verdsettelse for Danmarks samarbeid som en av USAs allierte og Danmarks bidrag til å møte de felles globale sikkerhetsprioriteringene, uttalte en talsmann for Pompeo.

Jay Inslee trekker seg som presidentkandidat

Washington-guvernøren Jay Inslee trekker seg som kandidat i demokratenes nominasjonskamp foran neste års presidentvalg. Inslee sier til MSNBC onsdag at det er tydelig at han ikke kommer til å vinne. 68-åringen er den tredje demokraten som trekker sitt kandidatur.

Evakuerte på Gran Canaria får vende hjem

De fleste evakuerte fra brannene på ferieøya Gran Canaria har fått lov til å flytte hjem Kaldere vær og mindre vind førte til at brannvesenet fikk kontroll på den kraftige brannen tirsdag og onsdag.

Rundt 9.000 mennesker ble evakuert fra det myndighetene omtalte som den verste miljøtragedien øygruppen har opplevd. 12.000 hektar er svidd av.

Færre turister på Cuba

Det kom 23,6 prosent færre turister til Cuba i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge tall fra myndighetene. Det skjer etter at USAs president Donald Trump innførte i juni sanksjoner mot Cuba, der han blant annet forbød alle amerikanske cruiseskip å legge i land på øynasjonen, som har vært et svært populært reisemål for mange amerikanere.

Sanksjonene ble innført fordi Cuba støtter Venezuelas president Nicolás Maduro.