Datalagringssenteret til 150 millioner er klart. Jakter nye prosjekter på Rjukan

Lagring: Det nye datalagringssenteret til Green Mountain på Rjukan. (Foto: Green Mountain as)

07.05.2019

Alexander Lehmann

På slutten av 2018 startet byggingen av Green Mountain sitt nye datalagringssenter på Rjukan, produksjonslokaler på hele 8.000 kvadratmeter.

Administrerende direktør i selskapet, Tor Kristian Gyland, bekrefter at bygget nå står ferdig som planlagt, og at den fortsatt hemmelige kunden har tatt over.

– Bygget stod ferdig i begynnelsen av april. Kunden har inspisert bygget, og er nå i gang med å flytte inn og installere IT-utstyret sitt, sier Gyland til Varden.

Gyland sier at kunden det er snakk om er en stor europeisk industribedrift, som «de fleste kjenner til».

Investeringene i det nye datasenteret var på drøyt 150 millioner kroner.

Vokser

Uansett kan han også fortelle at Green Mountain fortsetter å vokse. Selskapet, som har sin hovedbase på Rennesøy, har nylig ansatt en ny person på Rjukan, og er til sammen 30 personer.

– Vi jobber mye på tvers, men rundt en tredjedel er knyttet direkte mot Rjukan, sier Gyland.

Utover det selskapet allerede har bygget har de plass til mer, og jobber med nye muligheter på Rjukan.

– Vi jobber med flere spennende prosjekt, som vi håper går vår vei. Vi har mer plass, og har kjøpt nabotomta, så det er snakk om relativt stor aktivitet framover for vår del, sier han.

Sterk posisjon

Gyland sa til E24 i fjor at selskapet kan ende opp med å investere opp mot én milliard kroner på Rjukan. Han sier at de håper at en del beslutninger lander om ikke så alt for lang tid, og legger til at Norge står i en sterk posisjon når det gjelder datalagring.

– Norge har 100 prosent fornybar energi. Hvis du ser, for eksempel, på Danmark hvor forbruket av kull økte med to prosent, så går utviklingen feil vei. Vi har en unik posisjon i datasentermarkedet. Dette er en miljøvennlig og kraftkrevende industri, sier Gyland.

Green Mountain AS omsatte for 89,34 millioner kroner i 2017. Shippingselskapet Smedvig eier 90,32 prosent av aksjene i bedriften, via selskapet Smedvig Eiendom AS.