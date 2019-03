De første begravelsene: Far og sønn flyktet fra Syria. Ble ofre for terrorangrep Terror: En syrisk far og hans sønn ble begravet onsdag formiddag som de første av 50 dødsofre etter angrepene under fredagsbønnen i to moskeer på New Zealand (Foto: Mark Baker / AP / NTB scanpix) annonse

De første begravelsene

En syrisk far og hans sønn ble begravet onsdag formiddag som de første av 50 dødsofre etter angrepene under fredagsbønnen i to moskeer på New Zealand.

Khaled Mustafa og hans 15 år gamle sønn Hamza var flyktninger fra Syria. De kom til New Zealand i fjor i håp om et tryggere liv, men ble i stedet to av 50 ofre for terrorangrep.

Morrison reagerer på Erdogan

Australias statsminister kaller Tyrkias ambassadør inn etter president Recep Tayyip Erdogans uttalelser i kjølvannet av moskémassakren på New Zealand.

Erdogan advarte antimuslimske australiere og sa at om de kommer til Tyrkia, vil de vil bli sendt hjem i kister som sine bestefedre, en referanse til slaget ved Gallipoli i Tyrkia, der tusenvis av australske menn ble drept.

Biden til valg

Tidligere visepresident Joe Biden skal ha henvendt seg til en håndfull støttespillere og bedt om hjelp til å stille som kandidat til presidentvalget neste år.

President Barack Obamas visepresident fra 2009 til 2017 skal ifølge Wall Street Journal ha kontaktet sine tilhengere fordi han trenger rask hjelp til å samle sammen en valgkamppott på flere millioner dollar

Lasteskip tok inn vann

Et lasteskip fikk vannlekkasje og motorhavari utenfor Edøy fergekai i Møre og Romsdal natt til onsdag. Los hindret grunnstøting. Et Sea King-helikopter bisto.

– Det var en stund det tok inn veldig mye vann, men nå synker vannstanden og skipet vil sannsynligvis bli slept til Kristiansund, sa vakthavende redningsleder Asbjørn Viste i HRS Sør-Norge til VG.

Opposisjonen frir

Venezuelas opposisjon sier militært personell som vender president Nicolás Maduro ryggen, vil få beholde sin rang i nytt militære når ny regjering er på plass.

I den nye teksten tirsdag garanterer opposisjonen at "alle ansatte i militæret som bestemmer seg for å gjenopprette den konstitusjonelle orden vil bli gjeninnsatt i de militære styrker så snart en ny regjering har tatt over makten."