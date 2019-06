De neste dagene gjelder både solbriller og paraply HELGARDERING: Torsdagen blir ukens varmeste og fuktigste dag her sør, mens fredagen kan bli varm og fin langt nord. En svært skiftende værtype preger landet nå. (Foto: Erik Holand) Tekstvarsel fra Yr Mandag Telemark: Sørlig bris, sørvestlig frisk bris på kysten. Regn eller regnbyger. Utrygt for torden nær kysten i natt. Fra mandag morgen minkende nedbør. Fra tidlig om ettermiddagen sørvestlig liten kuling på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol. Tirsdag Østlandet og Telemark: Sørvestlig bris, til dels frisk bris på kysten, om kvelden minkende. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag Telemark og Agder: Søraust bris, periodevis liten kuling på kysten, onsdag ettermiddag dreiande sørvest. Regn og regnbyer, onsdag kveld lettare ver. Torsdag blir ukens varmeste og fuktigste dag her sør, mens fredagen tegner til å bli varm og fin langt nord. 02.06.2019 kl 15:40 (Oppdatert 16:23)

Vi har en såpass skiftende værtype akkurat nå at statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe synes det er vanskelig å si noe om det kommende pinseværet, men de neste dagene gjelder både solbriller og paraply.

– Det er ikke noe avklart værsystem å snakke om, men vi kan snakke om værtendenser, sier Alsvik Walløe til NTB. Han understreker at været vil skifte fra dag til dag den kommende uken.

Selv om prognosene er usikre, ser den kommende uka ut til å by på litt sommervarme til hele landet! #Norge pic.twitter.com/bBQ9CKDDD1 — Meteorologene (@Meteorologene) June 2, 2019

– Trøndelag slipper billig unna

Ifølge meteorologen er det mye nedbør som skal passere Norge de neste dagene, men at uken starter svært godt for trønderne.

– Mandag vil folk i Trøndelag oppleve stigende temperaturer på opp mot 20 grader, sier statsmeteorologen, som ser at det ligger an til mildt og fint vær også her sør.

Samtidig er det en del nedbør som skal passerer gjennom Sør-Norge natt til mandag, og tidlig mandag morgen.

– Trøndelag slipper billig unna dette regnet. Samtidig vil det bli lettere i Sør-Norge utover dagen når dette regnværet beveger seg nordover. Men det tar tid før det kommer oppover, så mandagen vil det kunne vanke både solglimt og høyere dagtemperaturer enkelte steder nordpå, slår Alsvik Walløe fast.

Lyn og torden

Tirsdag vil regnet ankomme Troms og Finnmark. Også Vestlandet og Trøndelag kan vente seg enkelte regnbyger, mens det Østafjells ser ut til å bli perioder med sol.

Onsdag vil en ny runde med nedbør bevege seg gjennom Sør-Norge. Onsdag kveld kommer dette regnet nordover, men meteorologen melder om ganske gode temperaturer rundt om.

– Torsdag vil det bli enda varmere. Da kommer det nemlig svært varm luft opp til Sverige fra Øst-Europa, noe som vil merkes i Sør-Norge også, sier meteorologen, som samtidig ser kjølig luft seile opp i vest, noe som kan bety lyn og torden enkelte steder.

– Vi kan godt få både regn, lyn og torden på Sør- og Østlandet torsdag, men samtidig blir det over 20 grader enkelte steder. Torsdag ser ut til å bli både den varmeste og våteste dagen her sør.

Solbriller og paraply

Fredag faller temperaturen noen grader i sør etter den varme torsdagen. Enkelte regnbyger vil melde seg i Trøndelag, og bygeværet beveger seg videre nordover.

Men før regnet ankommer Finnmark rekker det å bli ganske så varmt. Lokalt kan det blir over 20 grader i Finnmark og Troms fredag.

– Men det er veldig vanskelig å si noe konkret om helge- og pinseværet. Med en så pass skiftende værtype kan jeg ikke si noe sikkert når vi kommer så langt fram i tid. Det jeg kan si er at været nå de nærmeste dagene vil variere veldig, det vil skifte og oppleves forskjellig fra dag til dag.

– Både paraply og solbriller kan være lurt å ha med seg ut de neste dagene, slår statsmeteorologen fast.