De viktigste nyhetene natt til i dag annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 16. mai. 16.05.2019 kl 06:41 (Oppdatert 06:45)

NTB

Hydro: Produksjonsforbudet hevet

Den føderale domstolen i Belém i Brasil har i en sivil sak hevet produksjonsforbudet mot Hydros Alunorte-anlegg onsdag.

Hydro skriver i en børsmeldingnatt til torsdag at utfallet av den sivile saken vil bli brukt i straffesaken som skal avgjøres innen kort tid. De skriver videre at produksjonen holdes på 50 prosent kapasitet inntil produksjonsforbudet under den strafferettslige prosessen også blir hevet.

En person savnet i Nordland

En person er savnet etter at en hjullaster havnet i vannet i Rødøy i Nordland onsdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen i Smibelgvatnet klokken 21.09 onsdag kveld, men måtte avslutte søket i vannet da det ble vurdert til å være for risikofylt. Ifølge politiet tyder det på at det var en arbeidsulykke.

Trump benåder bedrageridømt mediemogul

President Donald Trump har benådet den bedrageridømte mediemogulen Conrad Black ett år etter at han skrev den flatterende biografien «Donald J. Trump: A President Like No Other».

Pressetalsperson Sarah Sanders i Det hvite hus sier at Black har gjort «store bidrag innenfor forretning og politisk teori». Black ble i 2007 dømt til seks og et halvt år for bedrageri og tilbrakte tre og et halvt år i fengsel.

Pause i forhandlinger i Sudan

Sudans militærjunta suspenderer samtalene med protestbevegelsen i tre døgn.

Protestbevegelsen og militærjuntaen er enige om en avtale om overgang til sivilt styre i landet, men demonstrasjoner har fortsatt. Militærjuntaen krever at demonstrantene åpner bruer og slutter å provosere sikkerhetsstyrkene før en avtale kan signeres.

Jeff Koons setter salgsrekord

Kaninskulpturen «Rabbit» av Jeff Koons ble onsdag solgt på auksjonshuset Christie’s i New York for mer enn 785 millioner kroner. Det er ny salgsrekord for en levende kunstner.

Koons metallskulpturer har ifølge New York Timesnå blitt de ultimate samlerobjektene for verdens milliardærer