Derfor har 212 kunder mistet strømmen Skagerak Nett har funnet feilen på strømnettet i Porsgrunn: En gravemaskin hadde kutte kabelen til 212 husstander. 06.08.2019 kl 13:21 (Oppdatert 15:49)



Strømbruddet ble registrert kl. 12.25 tirsdag. Litt over klokka 15 melder Thor Bjørn Omnes i Skageran Energi at feilen er funnet:

- Det viste seg at det var en gravemaskin som hadde gravd over kabelen på Flåtten. Nå har vi fraktet to aggregater oppover. Enten har husstandene fått strømmen tilbake, eller så får de det straks, sier Omnes til Varden klokka 15.35.

Tidligere på dagen opplyste han at feilen i kabelnettet var lokalisert til øverst i Deichmanns gate på Flåtten. Det eksakte stedet var imidlertid ikke funnet ennå.

- Når vi nå vet hvor feilen er tror jeg at de begynner vi å reparere med det samme. Vi må grave oss ned og så begynne å skjøte. Det er en omfattende jobb å skjøte en slik kabel, så det vil ta noen timer. I mellomtiden vil kundene få strøm fra aggregater til å varme middagen sin, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Han vet ikke hvorfor gravemaskinen kom borti kabelen, og heller ikke hvem som er ansvarlig. Foreløpig vil han derfor ikke kommentere hvem som er ansvarlig og kan risikere å få regningen for tabben.