Derfor lå to lokalpolitikere én time i buskene langs fylkesveien mandag morgen

Roger Plassen poengterer at det er politiets oppgave å overvåke trafikkavviklingen.

– Vi ville bare undersøke forholdene, og vi som lokalpolitikere har ingen ambisjoner om å gå politiet i næringen på dette området, sier Plassen.

Det er politiet glade for.

– I utgangspunktet synes jeg ikke det høres helt heldig ut at privatpersoner skal gjennomføre fartskontroller selv, men det er selvsagt ok å undersøke. Men de kunne ikke ha stoppet de bilistene som kjørte for fort, det hadde vært et lovbrudd. Uansett er det å anbefale at slikt gjøres i mer formelle former, og det er bare å kontakte Statens vegvesen så stiller de opp med kontrollbokser slik at det blir gjennomført på en ordentlig måte, sier trafikksikkerhetskoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Nils-Anders Bruun.