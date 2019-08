Derfor tilbakekaller Orkla denne kyllingretten TREKKES TILBAKE: Et lite parti TORO Chicken Pasta inneholder egg og trekkes derfor tilbake. (Foto: Orkla / NTB scanpix) annonse

Orkla tilbakekaller TORO Chicken Pasta merket "Best før 10.09.19" fordi produktet kan inneholde egg. 22.08.2019 kl 22:12

Ifølge Orkla Foods har en feil i produksjonen ført til at et lite parti TORO Chicken Pasta inneholder TORO Creamy Carbonara.

Dette produktet inneholder egg, som kan fremkalle reaksjoner hos personer som har eggallergi.

– Vi presiserer at dette gjelder et lite parti TORO Chicken Pasta merket "Best før 10.09.19" som kun er solgt i Coop-butikker. Vi vil understreke at det ikke er noen som helst risiko forbundet med å spise produktet dersom du ikke har eggallergi. For å være på den sikre siden, har vi likevel besluttet å kalle tilbake det gjeldende partiet med produktet, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge.

Det har ikke kommet meldinger om at noen har fått allergiske reaksjoner som følge av produksjonsfeilen.