Det har regnet mye i august MYE REGN: Regnet øser ned over Oslo torsdag morgen i forrige uke.

Månedsnedbøren her i landet var 120 prosent av normalen i august. Flere stasjoner, de fleste på Vestlandet, fikk 200–250 prosent av den normale nedbøren. 02.09.2019

Samtidig fikk enkelte stasjoner i Møre og Romsdal, Nordland og Troms bare halvparten av normalen, melder Meteorologisk institutt.

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,7 grader over normalen. Relativt varmest var det på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland, samt i fjellet i Sør-Norge med avvik på 2,5 til 3 grader over normalen.

Høyeste maksimumstemperatur, 30,6 °C, ble registrert 28. august på Åndalsnes – Kamshaugen (Rauma, Møre og Romsdal). 28. august er ny rekord for seneste dato med tropevarme i Norge. Den gamle rekorden var 26. august fra 1947. Det er sjelden månedens høyeste temperatur blir registrert så sent som den 28.

Siden 1957 har noe tilsvarende, eller på senere datoer, bare inntruffet i 1961 (30. aug.), 1966 (28. aug.) og 1974 (31.aug.).

Laveste minimumstemperatur var -3,3 grader, og ble målt Hovden – Lundane (Bykle, Aust-Agder, 841 moh.) 15. august.

Det er 13 år siden månedens laveste temperatur var så høy som dette i august.