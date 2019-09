Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag BRANN: Det har brent i fem biler i Ulvenveien i Oslo natt til mandag. Politiet mistenker at bilene er påsatt. (Foto: Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 30. september. 30.09.2019 kl 08:06

NTB

Bilbranner i Oslo

Det har brent i fem biler i Ulvenveien i Oslo natt til mandag. Politiet mistenker at bilene er påsatt.

– Vi fikk flere meldinger om hendelsen. Brannen er slukket. Bilene sto langs veien, sier vaktkommandør Hans Kristian Steen ved 110-sentralen Oslo til NTB.

Trump vil møte varsler

USAs president Donald Trump mener han har rett til å møte personen som varslet om innholdet i telefonsamtalen presidenten hadde med Ukrainas president.

Samtidig kommer det fram at varsleren er under føderal beskyttelse, ifølge CBS. Årsaken er at han eller hun frykter for sin egen sikkerhet.

Mistenkt i bombetrussel-sak

En person er mistenkt for å stå bak bombetrusselen mot Værnes flyplass søndag, opplyser politiet.

– Det jobbes med å komme i kontakt med vedkommende. Hvis vi ikke får kontakt i natt, vil vi fortsette i morgen, sier operasjonsleder Håvard Høyen i Trøndelag politidistrikt til NTB natt til mandag.

Bin Salman tar ansvar

Saudi-Arabias kronprins Bin Salman sier i et intervju at han tar «fullt ansvar» for drapet på journalist Jamal Khashoggi, men nekter å ha beordret drapet.

I et intervju med «60 Minutes» kaller kronprins Mohammed bin Salman drapet en «avskyelig kriminalitet».

Benådet rival

Senegals president Macky Sall har benådet Dakars eksborgermesteren Khalifa Sall, som var dømt til fengsel for ulovlig bruk av offentlige midler.

Få timer etter benådningen forlot 63-åringen fengselet og ble tatt imot av en gruppe tilhengere.