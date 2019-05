Dette er nattens viktigste hendelser Glatt: Bil på glatt vei. Kaldt vær over natten har gjort at veien har blitt dekket med is. (Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 8. mai. 08.05.2019 kl 07:18

NTB

Politiet og helsevesenet på Sørlandet advarer om det narkotiske stoffet GHB etter flere overdoser i Arendal.

Politiet mistenker at stoffet er spesielt populært blant russen og er bekymret for at den økte bruken kan føre til dødsfall. Bare forrige helg ble fem personer i Arendal sendt til akutten som følge av GHB-overdose, og ifølge politiet er det snakk om elleve tilfeller på kun kort tid.

Glatte veier

Trøndelag og Møre og Romsdal politidistrikt advarer mot glatte veier tidlig onsdag morgen.

Til VG sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt at han håper de som på morgenkvisten skal komme seg til jobb, gjør det på andre måter enn med bil om de har skiftet til sommerdekk.

Én drept i skoleskyting i USA

En 18 år gammel mann er drept i en skoleskyting i Denver i delstaten Colorado i USA tirsdag. To mistenkte, som beskrives som en mann og en mindreårig gutt, ble pågrepet «innen minutter», ifølge politiet. De er begge elever ved skolen.

Rundt åtte elever ble skadd i hendelsen, samtlige er 15 år eller eldre. To av elevene er alvorlig skadd, to skal være i stabil tilstand og tre andre er utskrevet.

Domstol gir Trump medhold

En domstol i USA gir Trump-administrasjonen medhold i at migranter kan sendes tilbake til Mexico mens asylsøknadene deres behandles.

Tirsdagens kjennelse fra en føderal ankedomstol reverserer en kjennelse fra en San Francisco-dommer, som blokkerte administrasjonens nevnte asylpolitikk.

Rødt på Tokyo-børsen

Tokyo-børsen åpnet onsdag med en merkbar nedgang, i tråd med de siste dagenes nedgang i både USA og resten av Asia.

Den toneangivende Nikkei 225-indeksen åpnet med en nedgang på 1,49 prosent mens Topix-indeksen sank med 1,31 prosent.