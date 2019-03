Dette er nattens viktigste nyheter Illustrasjon: Politiet i arbeid. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 13. mars. 13.03.2019 kl 06:21

NTB

En mann som hadde forskanset seg i et hus på Karmøy og truet med å skyte dersom noen prøvde å ta seg inn, overga seg til politiet rett før midnatt.

Mannen, som er i 50-årene, ga seg etter to og en halv time med forhandlinger tirsdag kveld. Politiet sier mannen var alene i huset og ble pågrepet uten dramatikk. Det ble ikke funnet våpen på stedet.

Scooterfølge hentes ned

Letemannskaper som er sendt ut for å hente et scooterfølge som står fast i fjellet ved Snåsa i Trøndelag, kjemper mot vanskelige forhold.

Aksjonen ble satt i gang ved 22-tiden tirsdag etter at turfølget kontaktet politiet og opplyste at snøscooteren deres hadde havarert. Politiet sier til NTB at det ikke er noen personskader. Det er dårlig vær i området, noe som gjør det vanskelig å hente ned de fire personene.

Kardinal dømt til seks års fengsel

Kardinal George Pell (77) er i en domstol i Melbourne i Australia dømt til seks års fengsel for voldtekt og andre overgrep mot to korgutter i 1996 og 1997.

Pell er den mest høytstående katolske geistlige som er dømt for overgrep mot barn.

New Zealand stenger luftrommet for MAX 8

Også New Zealand stenger luftrommet for flytypen Boeing 737 MAX 8 som har vært involvert i to dødelige ulykker de siste fem månedene.

Luftfartsmyndighetene på New Zealand sier forbudet er midlertidig og gjelder også for MAX 9-modellen. Også flere andre land har stengt luftrommet for flytypen, blant annet Norge.

SDF: 3.000 IS-krigere har overgitt seg

Rundt 3.000 IS-medlemmer har overgitt seg til den USA-støttede opprørsalliansen SDF som prøver å nedkjempe dem øst i Syria, ifølge en SDF-talsmann.

Tusenvis av mennesker, mange av dem kvinner og barn, har de siste ukene flyktet fra Baghouz, den siste IS-bastionen i Syria.