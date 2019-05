Dette er nattens viktigste nyheter Død: Tidligere Formel1 verdensmester Niki Lauda er død. (Foto: AP) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 21. mai. 21.05.2019 kl 06:20

Østerrikske Niki Lauda er død, 70 år gammel. Han døde mens han sov, opplyser familien hans tirsdag.

Lauda ble verdensmester i formel-1 tre ganger (1975, 1977 og 1984), de to siste etter at han ble alvorlig skadd i en stygg ulykke på Nürburgring under Tysklands Grand Prix i 1976.

Dommer: Trump må opplyse

En føderal dommer har bestemt at president Donald Trump ikke kan nekte å gi opplysninger om egne regnskaper til Kongressen.

Dommer Amit Mehta støtter Kongresskomiteen og sier at grunnene for å be om innsyn i Trumps regnskaper fra tiden før han ble president, er lovmessig gyldige.

Klatret i Eiffeltårnet

En mann som klatret i Eiffeltårnet i hele seks timer før redningspersonell fikk fatt i ham, førte mandag til at mange turister ikke fikk oppleve monumentet.

Den ulovlige klatringen førte til at hele det 324 meter høye monumentet ble evakuert. Tirsdag morgen vil det imidlertid åpne som normalt.

Maduro foreslår nyvalg

Venezuelas president Nicolás Maduro vil avholde nyvalg til nasjonalforsamlingen i det kriserammede landet. Maduro kom med uttalelsen under en tale til en gruppe tilhengere mandag.

– Vi kommer til å legitimere den eneste institusjonen som ennå ikke har vært legitim de siste fem årene, sa Maduro til dem som var til stede.

Ingen avtale i Sudan

Lederne av Sudans militærjunta tok mandag opp igjen dialogen med protestbevegelsen om et sivilt styre i landet, men ingen avtale ble signert, melder Reuters.

Forhandlingene mellom partene stanset torsdag etter at juntaen krevde at demonstrantene skulle slutte å «provosere» sikkerhetsstyrkene i landet.