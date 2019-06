Dette er nattens viktigste nyheter OVER BORD: Nødetater har iverksatt en stor leteaksjon etter en mann som falt over bord fra en passasjerferge utenfor Mandal natt til lørdag. (Foto: Fredrik Ljone Holst / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 22. juni. 22.06.2019 kl 08:19

NTB

Mann falt over bord

Nødetater har iverksatt en stor leteaksjon etter en mann som falt over bord fra en passasjerferge utenfor Mandal natt til lørdag. Det er sendt redningshelikopter.

– Vi har beregnet et søksområde der vi har samlet ressurser. Vi vil gå gjennom området på nytt. Vi søker så lenge det er håp, sier HRS Sør-Norge til NTB.

Grov vold på Langøyene

En mann i 30-årene er pågrepet natt til lørdag for å ha utsatt en jevnaldrende mann for grov vold på Langøyene i Akershus.

Fornærmede behandles på Ullevål sykehus med knusningsskader i ansiktet, ifølge politiet. Partene har så langt ikke vært mulig å avhøre.

Beleiring avsluttet i Hongkong

De tusenvis av demonstrantene som hadde beleiret politiets hovedkvarter i Hongkong avsluttet aksjonen fredelig lørdag.

Demonstrantene var skuffet over at de ikke ble hørt i kravene om at byens leder Carrie Lam skulle trekke seg og at det omstridte lovforslaget om utlevering til Kina skulle kalles tilbake.

– Dataangrep mot Iran

Omtrent samtidig som president Donald Trump avblåste et planlagt våpenangrep mot militære mål i Iran torsdag kveld, gjennomførte landet også et digitalt angrep mot en iransk spiongruppe.

Det skriver nyhetstjenesten Yahoo News natt til lørdag. Nyhetstjenesten siterer to tidligere ansatte i etterretningstjenesten.

Trump nominerer Esper

President Donald Trump vil nominere Mark Esper som ny forsvarsminister etter at Patrick Shanahan trakk seg som kandidat til jobben.

Ifølge New York Times , som var først ute med opplysningene fra Det hvite hus, vil Esper bli innsatt søndag dersom alt rundt prosessen går gjennom.