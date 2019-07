Dette er nattens viktigste nyheter Illustrasjon: (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 8. juli. 08.07.2019 kl 06:20

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekreftet sent søndag at Venezuela-samtalene som ble tilrettelagt av Norge, gjenopptas på Barbados.

Partene møtes denne uken for å fortsette arbeidet med å finne en forhandlet og konstitusjonell løsning for landet, skriver UD i en pressemelding.

Brann i Bergen

Brannvesenet i Bergen fikk sent søndag melding om røykutvikling i et næringsbygg og brann i en trafostasjon ikke langt unna. Bergensavisen skriver at brannvesenet setter de to hendelsen i sammenheng.

– Vi vet ikke helt årsaken, men det kan late til å være noe galt med strømnettet, sier Drotningsvik.

Trump slo tilbake

USAs president Donald Trump er ikke fornøyd med britenes ambassadør i Washington, som i lekkede dokumenter kom med krass kritikk av Trump.

– Ambassadøren har ikke tjent Storbritannia godt. Det kan jeg love deg. Vi er ikke tilhengere av ham. Jeg kan si ting om ham, men jeg gidder ikke, sier Trump.

Dovrebanen åpnet igjen

Litt etter klokken 3 natt til mandag kunne Dovrebanen åpne igjen forbi Vinstra etter at et tog rev ned kjøreledningen søndag kveld.

Det var et sørgående ekspresstog fra Trondheim som rev ned kjøreledningen og ble stående på Vinstra. To nordgående tog måtte stoppe på Ringebu.

Demoer i Malawi

Til sammen 68 demonstranter er pågrepet i Malawi de siste dagene etter at politisk uro har spredt seg i det afrikanske landet.

President Peter Mutharika, som ble utpekt som valgvinner i mai, sier demonstrantene planla å styrte regjeringen. Opposisjonsledere hevder at korrekturlakk ble brukt på noen resultatoversikter etter valget i mai.