Dette er nattens viktigste nyheter

11.07.2019 kl 06:06

NTB

Skepsisen er stor til vindkraftutbygging i de 98 kommunene som ligger i områdene som regnes for å være godt egnet til nettopp utbygging av vindkraft, ifølge en kartlegging Klassekampen har gjort.

17 kommuner har bedt Olje- og energidepartementet om at områder i deres kommune holdes utenfor planene. På spørsmål fra avisen sier ytterligere 44 ordførere nei til utbygging.

Leteaksjon i Trøndelag

Helikopter og hundeekvipasje ble satt inn i søket etter en mann i 60-årene som ble meldt savnet i Åfjord i Trøndelag.

Mannen var på tur med en kamerat da de kom bort fra hverandre.

Turister omkom i uvær i Hellas

Seks turister har mistet livet etter at kraftige vindkast, hagl og storm rammet den nordlige delen av Hellas sent onsdag.

Et par fra Tsjekkia omkom da campingvognen deres ble tatt av kraftige vindkast. En russisk far og hans sønn omkom etter at de ble truffet av et fallende tre. Den femte omkomne er en rumensk kvinne.

Ordstrid om Epstein-forlik

USAs arbeidsminister Alexander Acosta (bildet) forsvarer forliket han som statsadvokat inngikk med Jeffrey Epstein.

Acosta, som var føderal statsadvokat i 2008, hevdet den lokale statsadvokaten var «klar til å la Epstein gå fri, uten fengselsstraff». Barry Krischer, som var statsadvokat i Palm Beach den gangen, sier Acostas versjon av saksgangen er fullstendig feil.

Tjener mest

Sangeren Taylor Swift slår både Lionel Messi og Kylie Jenner som den best betalte kjendisen i verden.

Den 29 år gamle pop- og countrysangeren tjente rundt 1,5 milliarder kroner mellom 1. juni i fjor til 1. juni i år og topper Forbes' liste over de best betalte kjendisen