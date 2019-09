Dette er nattens viktigste nyheter Illustrasjon: (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natten. 24.09.2019 kl 06:32

SAN Helse og Spekter kom natt til tirsdag til enighet hos Riksmekleren etter forhandlinger på overtid. Dermed blir det ingen streik på sykehusene fra tirsdag morgen.

Partene kom til enighet om en løsning i tråd med normen fra frontfaget, som også er det øvrige sykehusansatte har fått i årets lønnsoppgjør, skriver Spekter i en pressemelding.

Person omkom i brann i Oslo

En person som ble hentet ut fra en brennende leilighet i en boligblokk på Vestre Haugen i Oslo, døde natt til tirsdag på sykehus av skadene fra brannen.

Om lag 25 personer ble evakuert og politiet meldte om kraftig røyk og mye flammer. Den omkomne er ennå ikke identifisert, og pårørende er dermed ikke varslet.

– Iran sto bak angrep

Tyskland, Frankrike og Storbritannia sier i en felles uttalelse at Iran er ansvarlig for angrepet på oljefeltet i Saudi-Arabia denne måneden.

– Det finnes ingen annen mulig forklaring. Vi støtter pågående granskninger for å få fram detaljene i saken, sa de tre europeiske landene i mandagens uttalelse.

Fortsatt ingen Boeing-dato

USAs luftfartsmyndighet FAA sier at de fortsatt ikke har noen dato klar for når den ulykkesrammede flymodellen Boeing 737 MAX kan tas i bruk igjen.

– Vår første prioritet er sikkerhet, og vi har ikke en tidsplan for når arbeidet er fullført. Hver regjering må gjøre sin egen sikkerhetsvurdering av flymodellen, sier FAA i en uttalelse.

Støre: Klima viktigst før valget

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier klima og omstilling blir det viktigste før valget i 2021.

I et intervju med Klassekampen utelukker han ikke et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne (MDG). Flere storbyer ligger an til å bli styrt av Ap og MDG.