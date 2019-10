Dette er nattens viktigste nyheter Demonstrasjoner: For fjerde natt på rad ble det avholdt voldsomme protester i Barcelona. (Foto: AP) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 18. oktober. 18.10.2019 kl 06:12

NTB

EUs stats- og regjeringssjefer stiller seg bak brexitavtalen som ble klar bare timer før toppmøtet. Nå er det opp til det britiske Parlamentet å si ja.

Statsminister Leo Varadkar i Irland stiller seg positiv til avtalen. Også de øvrige stats- og regjeringssjefene var positive. Etter et par timers diskusjon sluttet de seg til avtalen.

Nye voldsomme demonstrasjoner i Barcelona

For fjerde kveld og natt på rad barrikaderte demonstranter gater i Barcelona med brennende søppelkasser og møbler torsdag kveld og ut over natten. Politiet svarte med å avfyre gummikuler.

Protestene startet da ni katalanske politikere som ønsker løsrivelse fra Spania, denne uken ble dømt til lange fengselsstraffer.

Svakeste vekst i Kina på 27 år

Kinas økonomi vokste 6 prosent i tredje kvartal, 0,2 prosentpoeng svakere enn andre kvartal og den svakeste siden 1992. I 2018 vokste Kinas økonomi med 6,6 prosent.

Tidligere denne uken kunngjorde Kina tall som viser at landets handel med USA fortsetter å falle som følge av handelskonflikten mellom dem.

Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen

Alfred Bjørlo, den av Norges to Venstre-ordførere med flest velgere bak seg, er nominert til å gå inn i partiledelsen. Bjørlos muligheter kan minske sjansen for Sveinung Rotevatn, som er fra samme bygd, skriver Klassekampen.

Venstre skal velge ny ledertrio på landsmøtet i april, og fristen for å nominere kandidater til valgkomiteen utløper førstkommende søndag.

Oljelønningene er på vei opp igjen

Etter at nedturen er over for de fleste i oljenæringen, stiger lønningene igjen. Flere topper i bransjen uttrykker bekymring for at oljeselskaper og leverandører skal komme tilbake til en situasjon der priser og lønninger løper løpsk igjen.

– Hvis det er noe vi ikke trenger nå, er det en lønnsutvikling som ikke er bærekraftig, sier bransjesjef Runar Rugtvedt for olje og gass i NHO-foreningen Norsk Industrie