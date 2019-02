Dette er nattens viktigste nyheter fra inn– og utland Bombetrussel: Passasjerer på et Norwegian-fly som landet i Alta, venter på å bli evakuert som følge av at en bombetrussel ble rettet mot flyet. (Foto: Kevin Gonaseelan / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 28. februar. 28.02.2019 kl 06:29

NTB

Flyplassen i Alta er åpnet igjen etter en politiaksjon onsdag kveld. Bombetrusler ble levert på et digitalt medium mot Norwegians avgang DY 320 fra Oslo til Alta tidligere på dagen, og flyet ble undersøkt etter ankomst Alta.

Politiet fant ingen bombe eller bombelignende gjenstander på Norwegian-flyet. Flyet ble klarert klokken 23.26.

Trump: – Haster ikke med atomavtale

USAs president Donald Trump sier ved innledningen til andre dag av toppmøtet med Kim Jong-un at han ikke har hastverk med å få på plass en atomavtale.

Den amerikanske presidenten har sagt at han vil at Nord-Korea skal kvitte seg med hele sitt atomprogram, men hans egne etterretningstjenester har påpekt at det er lite trolig at det vil skje.

Kinesisk industri svekket

Aktiviteten i Kinas industrisektor lå i februar på det laveste nivået på tre år, viser offisielle tall.

Den såkalte innkjøpssjefindeksen (PMI), som er en indikator på aktivitet i industrien, lå på 49,2 i februar, ifølge tall fra Kinas statistiske sentralbyrå. Så lav har den ikke vært på tre år. En verdi under 50 innebærer at aktiviteten i sektoren er fallende.

Angrep mot ebolaklinikk

Et behandlingssenter for ebola øst i Kongo ble stukket i brann, og det kom til skuddveksling mellom angriperne og sikkerhetsstyrker da klinikken ble angrepet av væpnede menn onsdag, opplyser helsemyndighetene ifølge Reuters.

Fire ebolasmittede pasienter flyktet under angrepet, og det blir lett etter dem.

Rekordvarme i Australia

Australierne har lidd seg gjennom sin varmeste sommer noensinne, og det tørre og varme været ligger an til å fortsette utover høsten.

På sesongens siste sommerdag er det klart at gjennomsnittstemperaturen for de tre sommermånedene er over 2 grader høyere enn normalt.