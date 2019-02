Dette er nattens viktigste nyheter i inn– og utland Illustrasjon: (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 19. februar.

NTB

Det brøt ut brann i en bolig i Brumunddal i Hedmark natt til tirsdag. Det er ingen personer i huset, men Innlandet politidistrikt har så langt ikke lyktes med å få tak i de fire personene som er registrert på adressen.

Det var åpne flammer i taket da nødetatene ankom stedet.

Vil straffeforfølge norske IS-krigere

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier norske IS-krigere i Syria må regne med å bli straffeforfulgt om de kommer hjem til Norge.

Wara sier IS-krigerne er personer som aktivt har tatt et valg som står i skarp kontrast til Norges demokratiske fundament.

Flere snøskred på norske veier

I 2018 var det 318 snøskred på det norske veinettet, noe som er over 200 flere enn to år tidligere. Statens vegvesen trapper opp snøskredvarslingen i vinter.

Så langt i år er det registrert 25 snøskred på veinettet. De fleste har vært i Midt-Norge, på Vestlandet og i Nord-Norge.

16 delstater saksøker Trump

California og 15 andre delstater saksøker Donald Trumps regjering for grunnlovsbrudd ved å erklære en nasjonal krisetilstand uten at det finnes noen krise.

De andre delstatene er Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon og Virginia.

Huawei-grunnlegger ut mot USA

Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei avfeier at USA kan ødelegge mobilgiganten.

– Slukker de lyset i Vesten, vil Østen fremdeles skinne. Blir det mørkt i nord, er det fremdeles lys i sør. USA representerer ikke verden. USA representerer bare en del av verden, sier Ren.