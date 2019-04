Dette har skjedd i natt Russebråk i Oslo: Russebråk i Oslo (Foto: Scanpix) annonse

Russebråk i Oslo og opptøyer i Irland natt til Langfredag. 19.04.2019 kl 08:09

NTB

En mann i 20-årene er sendt til Haukeland universitetssjukehus for behandling etter å ha kjørt inn i en lyktestolpe i Os torsdag kveld. Skadeomfanget er ukjent. Operasjonsleder Arve Samsonsen sa til TV 2 torsdag kveld at de jobbet med MC-føreren på stedet og at han var bevisstløs. Mannen ble tatt hånd om av luftambulansen.

Opptøyer i Nord-Irland

En 29 år gammel kvinne ble drept under opptøyer der flere skudd ble avfyrt i Derry i Nord-Irland sent torsdag. Politiet ser på saken som en terrorhendelse.

Rundt midnatt ble politibiler angrepet med brannbomber i Creggan-området i den nordirske byen. Flere skudd skal ha blitt avfyrt i det som beskrives som opptøyer, ifølge BBC.

Trump til angrep

– Mueller-rapporten er kanskje den mest ydmykende tingen som har skjedd med pressen i Det hvite hus. De vet de løy...mange journalister løy om samarbeid med russerne og så mye mer, skriver Trump på Twitter.

Mueller har ikke avdekket at Trumps valgkampstab samarbeidet med russere, men lar døren stå på gløtt for at en mulig hindring av etterforskning har skjedd.

Russebråk

I Oslo har det natt til fredag vært slagsmål mellom russ, og politiet i Innlandet har på en drøy time fått 18 klager om bråk. Støy har det også vært i Rogaland.

En russ i Oslo ble i 3-tiden natt til langfredag utsatt for vold på Esso Alnabru. Han ble tatt hånd om av ambulansen på stedet.