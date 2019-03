Dette skjedde i natt VG: Steiro orienterte ikke Skartveit før NRK-debatt. (Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 28. mars. 28.03.2019 kl 06:55 (Oppdatert 06:59)

Steiro orienterte ikke Skartveit før NRK-debatt

Da VGs politiske redaktør Hanne Skartveit ble sendt til "Debatten" i NRK i forbindelse med Giske-saken, ble hun ikke orientert om nye, viktige opplysninger redaktør Gard Steiro visste om.

– Hanne har fått kritikk for sin opptreden. Det er hun helt uskyldig i, sier Steiro til TV 2. Han mener Skartveit hadde en "umulig oppgave".

Syria hevder å ha skutt ned israelske raketter

Syria sier Israel angrep mål nord for byen Aleppo og at flere raketter ble skutt ned av det syriske forsvaret. Det offisielle nyhetsbyrået SANA melder om angrepet onsdag kveld.

Ifølge observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) traff de israelske rakettene "ammunisjonslagre som tilhører iranske styrker og allierte grupper", noe som førte til store eksplosjoner.

Erstatningssum fastsatt for ugressmiddelgigant

Monsanto er dømt til å betale 81 millioner dollar i erstatning til en pensjonist som fikk kreft etter lang tids bruk av ugressmiddelet Roundup.

Juryen i San Francisco mener selskapet har vært "uaktsomt ved ikke å utvise rimelig forsiktighet" og advare mot risikoen knyttet til produktet.

Charlottesville-siktet erkjenner hatkrim

21-åringen som er dømt for drap i Charlottesville i 2017, møtte onsdag i retten og endret sitt svar på skyldspørsmålet i den føderale delen av saken. Til gjengjeld risikerer han ikke lenger dødsstraff.

Han erkjente å ha "uttrykt og fremmet" høyreekstremistisk ideologi på sosiale medier, å ha ropt høyreekstremistiske slagord på massemøtet i Charlottesville og at han kjørte bilen sin inn i gruppen med demonstranter på grunn av deres "rase, hudfarge, religion" og bakgrunn.

Prins William til New Zealand

Prins William reiser til New Zealand neste måned for å hedre de drepte etter moskeangrepene for to uker siden.

Prinsen skal besøke New Zealand på vegne av sin bestemor, dronning Elizabeth, som formelt er statsoverhode i øyriket i Stillehavet. Ifølge kongehuset er det New Zealands statsminister Jacinda Ardern som har tatt initiativ til besøket.