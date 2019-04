Dette skjedde i natt I natt : (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 2. april. 02.04.2019

Tone Lensebakken

Fregattseilas rekonstruert

Søsterskipet til KNM Helge Ingstad gjennomførte natt til tirsdag en seilas for å gjenskape hendelsene natten da fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Observasjonsseilasen ble gjort for å bidra til bedre forståelse av hendelsesforløpet for politiet og Havarikommisjonen.

Kritisk skadd i snøskred

Mannen i 20-årene som ble tatt av snøskred i Troms mandag kveld, er kritisk skadd, opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge til NTB i natt. mannens tilstand var da fortsatt uavklart.

Mannen ble gravd fram to timer etter at han ble tatt av skredet ved Reingjerdfjellet.

Statsråd svarte chilensk urfolk

Matsikkerhet og nasjonal selvråderett er stikkord i svaret fiskeriministeren har skrevet på brevet kongeparet fikk fra det chilenske urfolket yaganerne, som protester mot norsk oppdrettsnæring i området.

Harald T. Nesvik (Frp) gjentok at det er opp til chilenske myndigheter å fastsette reglene for næringen i Chile. Han minnet også om at mer mat fra havet er en del av FNs bærekraftmål.

Uruguays forsvarsminister sparket

Uruguays president Tabaré Vázquez har mandag avskjediget landets forsvarsminister og hærsjef som følge av en skandale med røtter i diktaturet på 1970-tallet

Forsvarsminister Jorge Menéndez og hærsjef José Gonzáles får sparken sammen med tre andre fordi informasjon fra en hemmelig domstol om en forsvinning under militærdiktaturet ikke ble gitt videre til landets domstoler.

Kravene til Boeing skjerpes

Det må gjøres mer arbeid med den foreslåtte løsningen på problemene med Boeings 737 MAX-fly før de kan godkjennes, sier det amerikanske luftfartstilsynet FAA

Det var ventet at Boeing kom til å bli ferdig med endringene forrige uke, men selskapet trenger mer tid til å skaffe til veie nok detaljerer om årsaken til flystyrtene i Etiopia og Indonesia og deretter fikse problemene.