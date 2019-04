Dette skjedde i natt SANKSJONER: President Donald Trump og USA øker presset på Venezuela ved å innføre sanksjoner mot 34 skip som tilhører det statlige oljeselskapet PDVSA. Målet er å hindre Venezuelas president fra å kunne eksportere landets olje. (Foto: NTB Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 6. april. 06.04.2019 kl 08:28

NTB

Ap sliter på ny måling

Hadde det vært valg i dag, ville opposisjonen fått 101 av 165 mandater på Stortinget. Men Ap sliter og får bare 26,1 prosent, et fall på 0,9 prosentpoeng.

I 2009 hadde Arbeiderpartiet nesten tre ganger så mange stortingsrepresentanter som SV og Senterpartiet til sammen. I denne målingen er forspranget krympet til seks mandater.

USA med nye sanksjoner mot Venezuela

USA øker presset på Venezuela ved å innføre sanksjoner mot 34 skip som tilhører det statlige oljeselskapet PDVSA. Målet er å hindre Venezuelas president fra å kunne eksportere landets olje.

Sanksjonene innebærer at USA forbyr all handel der skipene er involvert. I tillegg omfatter sanksjonene et tankskip som leverer olje til Cuba, samt to selskaper som håndterer den frakten.

Fiskerinæring snurt på Støre

En samlet fiskerinæring er misfornøyd etter at Jonas Gahr Støre unnlot å nevne sjømatnæringa under sin åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

– Vi er først og fremst overrasket over at han pekte ut seks framtidsnæringer hvor sjømatnæringa ikke var med, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til NRK. Støre selv sier talen ikke handlet om hvilke næringer det skulle satses på, men hvilke man kan gjøre mer klimavennlig.

Nicaragua løslater flere demonstranter

Ytterligere 50 personer som var fengslet for ha demonstrert mot Nicaraguas president Daniel Ortega, ble løslatt fredag.

Ortegas motstandere har sagt at over 640 mennesker er fengslet av politiske årsaker etter å ha blitt pågrepet i demonstrasjonene som brøt ut for et år siden. Ortegas folk sier tallet er betydelig lavere. Totalt har rundt 200 demonstranter blitt løslatt siden i februar.

Zuccas Dallas fikk juling

Den norske NHL-stjernen Mats Zuccarello var ute av troppen som møtte Blackhawks fredag. Og han kan ikke sies å ha gått glipp av noe særlig da Dallas Stars fikk juling og tapte 1-6 i Chicago.

Nedturen kommer bare noen dager etter at Dallas sikret seg en plass i sluttspillet, med en assist av Zuccarello.