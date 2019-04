Dette skjedde i natt Hendelser: En mann i 20-årene behandles på sykehus etter at han skal ha blitt slått gjentatte ganger med en hammer i Strand i Rogaland. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag. 22.04.2019 kl 08:17

290 drepte på Sri Lanka

Srilankisk politi opplyser mandag morgen at tallet på døde har steget over natten og er oppe i 290. I tillegg er rundt 500 såret etter at flere kraftige bomber rammet kirker og hoteller i øystaten sørøst for India.

13 personer er pågrepet etter søndagens angrep. Fortsatt har ingen tatt på seg ansvaret for angrepene, som forsvarsminister Ruwan Wijewardena beskriver som terrorangrep utført av religiøse ekstremister.

Mann skadd i voldshendelse

En mann i 20-årene behandles på sykehus etter at han skal ha blitt slått gjentatte ganger med en hammer i Strand i Rogaland. Hans tilstand er ukjent.

– To menn oppsøkte fornærmede i hans bolig. De kom på døren og tok seg inn. Der slo de han med en gjenstand, sannsynligvis en hammer, flere ganger i hodet, sa operasjonsleder Victor Jensen til NTB. De to mennene er siktet for grov kroppsskade.

To pågrepet etter brann

To menn er pågrepet etter at det natt til mandag brant i Navs lokale i Enebakk i Akershus.

– Straks-etterforskning på stedet gjorde at vi konkluderte med at brannen var påsatt, sa operasjonsleder Frode Johannessen til NTB klokken 2.47.

Tenåringer løslatt etter journalistdrap

De to tenåringene som ble pågrepet etter at journalist Lyra McKee ble skutt og drept i Nord-Irland i påsken, ble søndag sluppet fri og er ikke siktet.

Den 29 år gamle journalisten døde av skadene hun fikk da hun ble skutt mens hun var på jobb og dekket opptøyer i byen Derry skjærtorsdag.

Klimademonstranter i London ønsker dialog

Rundt 963 personer er arrestert, og 42 personer er siktet i forbindelse med demonstrasjonene ledet av aktivistgruppen Extinction Rebellion.

Arrangørene sier de er villige til å endre taktikk og gå inn i en dialog til uken – dersom regjeringen går med på samtaler. Aktivistene krever blant annet at regjeringen erklærer klimatisk og økologisk krisetilstand og kutter klimagassutslippene helt innen 2025.

Ny drapsrekord i Mexico

Volden i Mexico fortsetter å eskalere, og i første kvartal ble det satt ny drapsrekord i landet: 8.439 mennesker ble drept mellom januar og mars.

Ifølge myndigheten innebærer antall drepte i årets tre første måneder en økning på 9,6 prosent fra samme periode i fjor. 2018 regnes som det voldeligste året i Mexicos historie, med over 33.500 drap.