Dette skjedde i natt Innstilt: Bane Nor melder at flere innsatstog vil bli helt eller delvis innstilt torsdag morgen grunnet en avsporing ved Oslo S onsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 9. mai. 09.05.2019 kl 06:07

NTB

Flere tog innstilt

Bane Nor melder at flere innsatstog vil bli helt eller delvis innstilt torsdag morgen grunnet en avsporing ved Oslo S onsdag. Innstillingene gjelder Østfoldbanen mellom Kolbotn og Oslo og på Kongsvingerbanen, skriver VG.

– Innsatstogene er blant annet ekstratogene satt opp i rushtiden. Jeg vil anbefale å sjekke med togselskapet torsdag morgen. Det kan bli satt opp alternativ transport, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til avisa.

FHI anbefaler barn tidlig vaksinering

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å vaksinere barn mellom 9 og 15 måneder mot meslinger før ferieturen til utsatte land.

Norske barn får MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder når de er 15 måneder gamle. Men Folkehelseinstituttet anbefaler nå tidligere vaksinering om man skal forlate Norge og reise til utsatte destinasjoner, skriver Aftenposten.

MDG i Trøndelag vil erklære klimakrise

I en interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne ber partiet Trøndelag fylkesting om å erklære miljø- og klimakrise.

– Vi må erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene og tapet av artsmangfold, vi må erkjenne at krisen er et faktum, og at dette krever besluttsomhet og riktige tiltak fra oss politikere, heter det i forslaget som er signert MDGs gruppeleder i Trøndelag, Tommy Reinås.

Iran bes følge atomavtalen

Tysklands utenriksminister Heiko Maas fraråder Iran å gå bort fra atomavtalen, mens det britiske utenriksdepartementet advarer mot konsekvensene.

Til tross for at USA har besluttet å trekke seg fra avtalen, påpeker Maas at de resterende landene, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, ønsker å holde avtalen i live.

Opposisjonspolitiker pågrepet

Visepresident Edgar Zambrano i Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling er pågrepet, ifølge medlemmer i forsamlingen.

Onsdagens pågripelse finner sted en uke etter opprøret der opposisjonsleder Juan Guaidó forsøkte å avsette president Nicolás Maduro.