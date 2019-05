Dette skjedde i natt TALE: Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, i salen før han holder åpningstalen på landsmøtet fredag. (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 11. mai. 11.05.2019 kl 08:23 (Oppdatert 08:43)

Savnet etter brann

En person er savnet etter at det brant natt til lørdag i et hus i Nannestad i Akershus. En person skal befinne seg i boligen som er overtent. Naboer er evakuert.

– Vi har fått opplysninger om at flere personer har kommet seg ut av boligen, men at det fortsatt skal befinne seg en person der, sier politiet til NTB.

Rødt vokser

Rødt får 4,9 prosent oppslutning i en ny måling, og holder seg for fjerde måned på rad over sperregrensen.

Ved stortingsvalget for to år siden fikk partiet 2,4 prosent i oppslutning. Hadde det vært valg i dag ville partiet gått fra én stortingsrepresentant til ni.

Sender krigsskip

USA sender et krigsskip og et anti-missilsystem til Midtøsten, som følge av trusler fra Iran. Pentagon spesifiserer ikke hvor krigsskipet blir utplassert, men sier at det vil utplasseres snart.

– Forsvarsdepartementet fortsetter å overvåke aktivitetene til det iranske regimet, militæret og deres stedfortredere, heter det i Pentagons pressemelding.

Ønsker dødsstraff

Bistandsadvokaten til familien til danske Louisa Vesterager Jespersen ønsker dødsstraff etter drapet på Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko.

Bistandsadvokaten sier familien ønsker at de ansvarlige blir straffet, men påpeker at familien ikke har ytret ønske om hva straffen bør være. Rettssaken begynner i Salé 16. mai.