Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 13. mai. 13.05.2019 kl 06:18 (Oppdatert 06:22)

Mann pågrepet etter brann i Tromsø

En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha satt fyr på bygget som brant i Tromsø sentrum søndag kveld. Han har foreløpig status som mistenkt i saken, opplyste politiet til NTB ved 2-tiden.

To personer ble sendt til sykehus med det som beskrives som alvorlige røykskader, to personer ble sendt til legevakt med lettere skader, og to fikk behandling av helsepersonell på stedet for lettere røykskader.

Norsk 14-åring klar for United

Norske Isak Hansen-Aarøen (14) har signert en "pre-kontrakt" med Manchester United, men må vente 15 måneder før han går til klubben.

Årsaken er at FIFAs reglement ikke tillater internasjonale klubber å signere kontrakt med spillere fra et annet land før de er 16 år. For Hansen-Aarøen vil det si at han først i august neste år offisielt blir United-spiller, skriver iTromsø.

Polen avlyser besøk fra Israel etter ny krangel

Polen har i siste liten avlyst et møte med Israel fordi delegasjonen ville ta opp hvordan jøder kan få tilbake eiendeler tatt fra dem under holocaust.

– Polen valgte å avlyse besøket med de israelske delegatene etter at det fra israelsk side ble gjort endringer i siste liten på sammensetningen av delegasjonen, heter det i uttalelsen fra Polens utenriksdepartement.

Mot ny valgrunde i Litauen

De første resultatene etter søndagens presidentvalg i Litauen viser at ingen av kandidatene får det nødvendige flertallet på minst halvparten av stemmene.

Ifølge den sentrale valgkommisjonen i Litauen leder den uavhengige økonomen Gitanas Nauseda med 31,2 prosent av stemmene foran den konservative eksfinansministeren Ingrida Simonyte, som så langt er registrert med 27,2 prosent av stemmene.

Norske Kristoffer Halvorsen fra Team Ineos havnet på fjerdeplass i den første etappen av sykkelrittet Tour of California.



Med en tid på 3:14:10 var slovakiske Peter Sagan først i mål i Californias hovedstad Sacramento etter å ha syklet 143 kilometer. Slovaken, som tre ganger har blitt verdensmester, var ti sekunder raskere enn Halvorsen, ifølge Cykling News.

Brann i Oslo-bygård slukke

Den kraftige brannen i en bygård i Munkedamsveien i Oslo ble slukket omtrent en halvtime før midnatt. Nødetatene ble varslet om brannen klokken 20.36 søndag kveld.

Brannvesenet betegnet brannen som kraftig, og det ble startet omfattende evakuering. Så godt som alle de 24 personene som ble evakuert, har fått vende hjem igjen. Brannvesenet vil være på stedet fram til klokken 8 mandag morgen.