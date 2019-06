Dette skjedde i natt Flykter: Minette (38) har søkt tilflukt i Buea sør i Kamerun sammen med datteren Fevour (2) etter at de måtte flykte fra Manyu lenger nord i landet da landsbyen deres ble brent ned (Foto: Flyktningehjelpen / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 5. juni. 05.06.2019 kl 06:08 (Oppdatert 06:42)

NTB

To til sykehus

To personer er fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av veien mellom Maurset og Dyranut i Eidfjord i Hordaland. Politiet ble varslet om ulykken klokka 2.41 natt til tirsdag.

Det skal bare ha vært én bil som var involvert da den kjørte ut av veien på riksvei 7. De første meldingene lød at det var to personer i bilen og at de hadde kommet seg ut av bilen. Begge personene var våkne da de ble sendt til sykehus.

Politiet fant blodig hammer

Politiet etterforsker en hendelse i Bergen der en mann hevder han er slått i hodet med en hammer. Etterforskere har funnet en blodig hammer på stedet.

Politiet fikk melding om en hendelse i Bergen sentrum ved 23-tiden tirsdag kveld. Politiet kom over en mann i 50-årene som sa han var blitt slått med en hammer og som blødde fra hodet.

Kamerun topper glemte kriser-lista

Flyktningkrisen i Kamerun er verdens mest neglisjerte, ifølge Flyktninghjelpen – som mener verdenssamfunnet sover i timen.

Onsdag lanserer hjelpeorganisasjonen sin årlige oversikt over verdens glemte kriser. I år er det Kamerun som får den tvilsomme æren å toppe lista.

Mot Mexico-toll

Flere fremtredende republikanere kritiserer åpent president Donald Trumps planer om å øke toll på mexicanske varer.

Den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell, sier til Politico at det ikke er utenkelig at mange republikanske senatorer vil stemme med demokratene for å blokkere Trumps planer.

Ankesak for kardinal

Kardinal George Pell (77) ankom onsdag domstolen i Melbourne som skal behandle ankesaken etter overgrepsdommen i fjor. Pell ankom domstolen rett fra sin fengselscelle, ikledd prestekrage.

Ankesaken vil ledes av tre dommere i høyesteretten i delstaten Victoria. Det er satt av to dager til saken. Det var demonstrasjoner mot den katolske kirken utenfor rettssalen mens saken pågikk.