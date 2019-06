Dette skjedde i natt Opprør: Policemen in anti-riot gear stand guard against the protesters on a closed-off road near the Legislative Council in Hong Kong, Wednesday, June 12, 2019. (Foto: AP Photo/Vincent Yu) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 12. juni. 12.06.2019 kl 06:22

Fem til legevakta

Fem personer er sendt til legevakt etter en trafikkulykke i Sannergata i Oslo, hvor to biler var involvert natt til onsdag.

– Det har vært en kraftig kollisjon i krysset mellom Sannergata og Toftes gate. Det er blant annet kjørt ned en lyktestolpe. Begge bilene er kraftig kollisjonsskadd, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Opprør i Hongkong

I protest mot utleveringsavtalen med Kina har demonstranter blokkert de to hovedveiene igjennom Hongkong. Flere tusen mennesker har samlet seg i gatene.

Lovendringen gjør det mulig å utlevere mistenkte i straffesaker til i Kina. Mange har ytret bekymring for at endringen i praksis vil bety å åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på et lukket kinesisk rettsvesen.

Bergen kommune frikjent

Bergen kommune er frikjent i en sak der en tidligere toppidrettsutøver krevde opptil 47 millioner kroner. Saksøker hevder hun ble syk etter giardiaepidemien.

Bergen tingrett frikjenner kommunen og kommer fram til at det ikke er sannsynlig at giardia var årsaken til kvinnens akutte mageproblemer i 2004.

Grenfell-søksmål

Tre selskaper er saksøkt av 200 personer etter brannen i Grenfell Tower i London i 2017 for feil i et kjøleskap, der brannen startet, og fasadekledningen.

71 personer døde i brannen i den kommunale boligblokken vest i London, der ilden spredte seg svært raskt.