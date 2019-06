Dette skjedde i natt FIKK BREV: Dette bildet er frigitt av nord-koreanske myndigheter og skal vise at landets leder Kim Jong Un leser et brev fra USAs president Donald Trump. (Foto: AP/SCANPIX) Her er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 23. juni. 23.06.2019 kl 07:47 (Oppdatert 07:54)

NTB

Myndighetene i Etiopia hevder å ha avverget et forsøk på statskupp i en av regionene i landet. Landets forsvarssjef skal være skutt.

– Det var organisert forsøk på kupp, men forsøket feilet, sier talsmann Negessu Tilahun for statsminister Abiy Ahmed til lokalt fjernsyn, melder nyhetsbyrået Reuters.

Hovland opp 23 plasser

Viktor Hovland lå lenge an til å levere en strålende runde på tredje dag av Travelers Championship, men en dobbeltbogey satte en demper på en god dag.

En dobbeltbogey mot slutten ga riper i lakken på det som ellers var en sterk runde av Hovland. Han er fire slag under par før den avsluttende runden lørdag.

Slagsmål i Oslo

En person ble slått ned av tre gjerningsmenn i bar overkropp på Egertorget i Oslo. Mennene løp fra stedet. Politiet meldte om hendelsen natt til søndag.

– Fornærmede er ut og inn av bevissthet, så vedkommende kjøres til legevakta for vurdering, skrev Oslo politidistrikt på Twitter.

– Kim fikk brev fra Trump

Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha fått et brev med «fantastisk innhold» fra USAs president Donald Trump, ifølge nordkoreanske medier. Kim sa med tilfredshet at brevet har et fantastisk innhold, ifølge mediene.

Fra amerikansk side vil ikke Det hvite hus bekrefte at Trump faktisk har sendt noe brev til Nord-Korea.

Tre skadd i ulykke

Tre personer er skadd i en kollisjon mellom to biler ved Søndre Kolbjørnshus i Oppland. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 23.02 lørdag kveld.

En av de skadde satt fastklemt i en av bilene, men ble frigjort av redningsmannskaper.