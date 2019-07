Dette skjedde i natt I natt: En 19 år gammel mann er pågrepet etter at han sloss og stakk faren i 40-årene i ryggen med en kniv i Drammen tirsdag kveld. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 3. juli. 03.07.2019 kl 06:19

NTB

Klatrere reddet etter fall

To fjellklatrere som falt på fjellet Hollendaren på Kvaløya i Troms natt til onsdag, ble reddet ned av en luftambulanse etter halvannen time.

Det var et søskenpar i 20-årene som var på tur til det over 1.000 meter høye fjellet Hollendaren da de falt sent tirsdag kveld. Da de befant seg på om lag 900 meters høyde falt kvinnen omkring ti meter og ble skadd. Også broren falt, men bare omtrent 1 meter, og ble ikke skadd.

Sønn knivstakk far

En 19 år gammel mann er pågrepet etter at han sloss og stakk faren i 40-årene i ryggen med en kniv i Drammen tirsdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen i Åssiden i Drammen klokka 23.02 tirsdag kveld. Flere naboer ringte politiet og fortalte om husbråk og slåsskamp i en leilighet i Åssiden sentralt i Drammen.

Rundt 40 drept i luftangrep

Rundt 40 migranter ble drept i et luftangrep mot en migrantleir i den østlige delen av Tripoli i Libya. 70 andre ble såret i luftangrepet, ifølge en talsperson for nødtjenesten i Tripoli.

Til sammen 120 migranter befant seg i den store hallen som fungerte som et migrantsenter. Ansatte ved leiren hevder at styrkene til den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar står bak luftangrepet.

Ber Iran holde seg til atomavtalen

Tyskland, Storbritannia, Frankrike og EU sier i en felles uttalelse at de er «ekstremt bekymret» over at Iran overgår atomavtalens grense for lagring av uran.

– Vi ber Iran reversere disse handlingene og unngå andre grep som er i strid med atomavtalen, heter det i en felles uttalelse fra EUs Federica Mogherini og landenes utenriksministre Heiko Maas, Jeremy Hunt og Jean-Yves Le Drain.

Mandag bekreftet Iran at de gjør handling ut av advarselen om at de vil overgå grensen for uranlagring.

Jesus sikret Brasil finale

Gabriel Jesus var banens gigant da Brasil vant 2–0 over Argentina i Copa America. Med det har brasilianerne snytt Lionel Messi for finalespill.

Brasil møter vinneren av Chile og Peru på Maracanã-stadion søndag.