Dette skjedde i natt Arbeidsulykke: En mann i 20-årene ble skadd i en arbeidsulykke ved et steinbrudd i Vestfold natt til onsdag. Mannen kjørte en anleggsmaskin som rullet utfor en skrent og landet på taket. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX ) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 10. juli. 10.07.2019 kl 06:13

NTB



Arbeidsulykke

En mann i 20-årene ble skadd i en arbeidsulykke ved et steinbrudd i Vestfold natt til onsdag. Mannen kjørte en anleggsmaskin som rullet utfor en skrent og landet på taket.

Maskinføreren kom seg ut ved egen hjelp og ble kjørt til sykehus med store smerter.

Færre engangsgriller

For to år siden solgte Coop 200.000 engangsgriller. I fjor falt salget med 20 prosent til 160.000, skriver Nationen. Hittil i år har kjeden solgt 50.000 av de omstridte grillene.

– Årsaken er nok at sommerne i fjor var preget av tørke og forbud mot grilling utendørs, mens sommerværet i år frister mindre til impulsgrilling, sier kommunikasjonssjef Lise Mette Kjellberg.

Historisk dårlig for Ap i Tromsø

Ap får 16,8 prosents oppslutning på en ny måling i Tromsø. Det er dårligere en ved noe valg siden krigen i ishavsbyen.

Med en nedgang på 3,2 prosentpoeng siden mai, havner Ap marginalt bak Høyre, som får 17 prosent på målingen In Fact har gjort for Nordlys.

Over 20 drept i Papua Ny-Guinea

Avisen Post-Courier melder at 24 er drept i etniske motivert vold i provinsen Hela i Papua Ny-Guineas høyland siden mandag. Først ble seks drept i et bakholdsangrep, før de dreptes familiemedlemmer utførte et hevnangrep der mellom 16 og 18 personer ble drept, ifølge avisen.

FN: Sult et voksende problem

Sultproblemet i verden vokser, og det er blitt flere underernærte siden 2014, slår FN fast i en ny rapport.

Samtidig er målet om å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 blitt vanskeligere. Andelen som lever i ekstrem fattigdom sank til 8,6 prosent i fjor, men rapporten anslår at 6 prosent fortsatt vil leve i ekstrem fattigdom i 2030.

Trump tapte twitterkamp

En føderal ankedomstol i New York har slått fast at USAs president Donald Trumps twitterbruk er så offisiell at det å blokkere noen fra den utgjør et brudd på den grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Retten mener det samme gjelder alle andre folkevalgte som bruker Twitter i embets medfør. Beslutningen er ventet å få store ringvirkninger.