Dette skjedde i natt Advarer: Leder av Oslosenteret Kjell Magne Bondevik leder seminaret ved Oslosenteret og Foundation Dialogue for Peace, Lech Walesa (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 17. juli. 17.07.2019 kl 06:18

NTB

Fordømmer Trumps tvitring

Representantenes hus har fordømt det de kaller president Donald Trumps rasistiske tvitring mot fire kvinnelige kongressrepresentanter.

Med 240 stemmer mot 187 vedtok Huset tirsdag kveld en resolusjon som fordømmer det som betegnes som rasistiske kommentarer om de fire kongressrepresentantene.

Iran bistår savnet tankskip

Iran opplyser at de har tatt et Panama-registrert tankskip som var meldt savnet, på slep etter at det fikk tekniske problemer og ba om hjelp.

Skipet Riah som har base i Emiratene, hadde ikke gitt livstegn fra seg på to dager. Sist det lot høre fra seg sent lørdag kveld, var det på vei mot iransk område i Hormuzstredet.

Bondevik advarer Solberg

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik advarer regjeringen mot å støtte en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta.

– Jeg vil advare regjeringen om, og de må tenke grundig gjennom det, at en eskorte for å beskytte skipsfarten kan føre til en eskalering, selv om det i utgangspunktet virker som et lite og godt bidrag, sier han til Dagbladet.

Varsler kundeutbetalinger

Bitcoins Norge sier i en ny oppdatering at kundeutbetalingene vil komme denne uken, skriver Dagens Næringsliv.

Ole-Andre Torjussen, som driver og eier kryptobørsen, skriver i en epost til avisen at Bitcoins denne uken prøver å betale tilbake verdiene kundene hadde i bitcoins 1. mai.

Kjøper mindre rødt kjøtt

Hittil i år er det blitt solgt 668 tonn rødt kjøtt mindre enn i samme periode i fjor, skriver Dagsavisen. Fra januar til juni er det en nedgang på 4,1 prosent.

– Kjøttforbruket i Norge har økt gjennom hele 1900-tallet, og spesielt etter 80-tallet og fram til nå. Det interessante nå er at forbruket av rødt kjøtt har stagnert og så hatt en nedgang det siste året, sier SIFO-forsker Annechen Bahr Bugge.