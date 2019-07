Dette skjedde i natt Burn: An investigator takes pictures inside the Kyoto Animation Studio building destroyed in an arson attack Friday, July 19, 2019, in Kyoto, Japan. A man screaming "You die!" burst into the animation studio in Kyoto, doused it with a flammable liquid and set it on fire Thursday, killing dozens of people in the attack that shocked the country and brought an outpouring of grief from anime fans. (Foto: AP Photo/Jae C. Hong) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 19. juli. 19.07.2019 kl 06:16

NTB



Mistanke om planlagt mordbrann

Politiet mistenker at den påsatte brannen som drepte 33 mennesker i et animasjonsstudio i Kyoto torsdag var planlagt, skriver japanske medier.

En mann som ligner den mistenkte brannstifteren skal ha blitt observert ved en bensinstasjon med to 20-literskanner tidligere på dagen. Politiet har funnet to bensinkanner, kjøkkenkniver og en hammer i nærheten av åstedet. De mistenker at det tilhører den mistenkte gjerningsmannen.

Nominerte ny arbeidsminister

USAs president Donald Trump nominerer Eugene Scalia til å ta over som arbeidsminister. Han er sønnen til tidligere høyesterettsdommer Antonin Scalia, som døde i 2016. Scalia har tidligere vært juridisk rådgiver til arbeidsdepartementet i George W. Bushs regjering. Tidligere arbeidsminister Alexander Acosta gikk i forrige uke av i kjølvannet av skandalen rundt milliardæren Jeffrey Epstein.

Søk avsluttet etter savnet mann

Søket etter mannen som falt over bord fra en fritidsbåt i Sogn og Fjordane fortsetter fredag. Aksjonen er gått over til søk etter antatt omkommet. Vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge beskriver søket som omfattende, og bekrefter at søket nå går over i en ny fase.

Salvini toner ned rykter om krise

Matteo Salvini avfeier rykter om at han vil felle Italias regjering, men innrømmer at han har mistet tilliten til regjeringspartner Femstjernersbevegelsen (M5S). Salvini, som er visestatsminister, innenriksminister og partileder for regjeringspartiet Ligaen, er lei av at M5S står i veien for regjeringens evne til å iverksette politiske tiltak.

– Om jeg kan være sikker på at vi kan samarbeide for å få ting gjort, vil jeg fortsette. Om ikke kan vi gå hjem og la italienerne felle sin dom, sa han under et møte med støttespillere torsdag.

Bjørn skutt i Selbu

En bjørn ble skudd ved Slindvatnet i Selbu i Trøndelag torsdag. Bjørnen er den andre som er felt på to dager. Hannbjørnen på 71 kilo ble felt ved Østrungen, ifølge Nea Radio. Onsdag ble en annen bjørn felt i Stor-Elvdal kommune etter at Fylkesmannen ga tillatelse. Den ble gitt etter at en sau ble tatt i området der bjørnen ble skutt.