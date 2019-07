Dette skjedde i natt Strøm: Illustrasjonsbilde på strøm, høyspentmast, energi, energipriser, strømpriser, strømkabel. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 23. juli. 23.07.2019 kl 08:23 (Oppdatert 08:46)

Rødt og Sp med sier nei

Rødt og Sp sier allerede nå nei til EUs fjerde energipakke, kjent som Ren energi-pakka. De andre partiene har ikke bestemt seg, men flere er positive.

Senterpartiet og Rødt ber Norge bruke reservasjonsretten, skriver Klassekampen.

Sør-Korea skjøt varselsskudd

Sør-Korea sier i en uttalelse at de har avfyrt varselsskudd etter at flere russiske militærfly kom inn i landets luftrom tirsdag.

Også kinesiske militærfly skal ha vært i Sør-Koreas luftrom tirsdag, melder landets forsvarsdepartement. Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at de fløy over Japanhavet.

Budsjettenighet i USA

Republikanerne og demokratene i Kongressen er blitt enige om et toårig budsjett. President Donald Trump sier avtalen ikke inneholder noen «giftpiller».

Avtalen innebærer også en enighet om et gjeldstak. Trump skriver på Twitter at avtalen ble gjort på kompromiss for å sikre «nok en seier» til militæret og dets veteraner.

Venezuela hevder seg angrepet

Store deler av Venezuela ble mandag rammet av strømbrudd. Regjeringen hevder landets vannkraftverk har blitt utsatt for et «elektromagnetisk angrep».

Informasjonsminister Jorge Rodríguez sier i en uttalelse mandag at myndighetene jobber med å få tilbake strømmen så raskt som mulig.

Norsk kart til topps

Et kart laget av Polarinstituttet har gått til topps i den internasjonale kartutstillingen i Tokyo. Kartet beskriver Fimbulheimen i Dronning Maud Land.

Utstillingen ble holdt fra 15. til 20. juli og regnes som «verdensmesterskapet» i kart.