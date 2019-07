Dette skjedde i natt Rekordpris: Nikes «månesko» fra 1972 ble solgt for 437.500 dollar tirsdag (Foto: Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 24. juli. 24.07.2019 kl 06:17 (Oppdatert 06:28)

NTB



Politijakt på skoranere i Oslo

En ung mann ble truet med vold og fraranet skoene sine på Grønland T-banestasjon i Oslo. Politiet startet en jakt på ranerne, men ingen er foreløpig pågrepet i saken.

Offeret omtales som en ung mann, og det skal ha vært snakk om ganske dyre sko. Mannen ble truet med vold, og det var seks menn i følget – hvorav én aktiv og ledende, ifølge politiet.

Boligbrann i Trondheim

Fire personer ble evakuert da det brant i en bolig i Trondheim natt til onsdag. Sju personer er registrert på adressen, og politiet fikk kontakt med minst to.

Samtidig tror politiet det ikke er noen igjen inne, ettersom brannvesenet har søkt gjennom det meste av bygget.

Kina ut mot USA

Det kinesiske forsvarsdepartementet mener USA undergraver den globale stabiliteten ved øke forsvarsutgiftene og selge våpen til Taiwan.

I en hvitbok publisert onsdag sier forsvarsdepartementet videre at de mener den største, umiddelbare trusselen mot fred og stabilitet i Taiwanstredet er Taiwans uavhengige separatister, skriver Reuters.

Sp største parti i Nord-Norge

Senterpartiet får en oppslutning på 23,9 prosent i en Nordlys-måling for hele Nord-Norge. Med det er Sp større enn Arbeiderpartiet.

Ifølge Nordlys får Ap en oppslutning på 22,5 prosent i målingen utført InFact.

Sko solgt til rekordsum

Et 47 år gammelt par Nike-sko har blitt solgt for nesten 3,8 millioner kroner på en auksjon i New York. Det er trolig verdens dyreste solgte sko.

Nikes «månesko» fra 1972 ble solgt for 437.500 dollar tirsdag og slo den forrige auksjonsrekorden for et par sko ned i støvlene, melder auksjonshuset Sotheby's. Den forrige auksjonsrekorden for var for et par Converse, brukt av Michael Jordan i basketball-finalen i OL i 1984, solgt for 190.000 dollar for to år siden.

Ingen nordmenn kvalifisert

Verken Ingeborg Vassbakk Løyning, Niksa Stojkovski eller Tomoe Zenimoto Hvas klarte å ta seg videre fra kvalifiseringen i svømme-VM i Sør-Korea onsdag.

Vassbakk Løyning fikk den beste plasseringen av nordmennene som var i aksjon i svømme-VM onsdag, men 28,67 på 50 meter bryst var ikke nok til en kvalifisering. Stojkovski ble nummer 35 i sammendraget på 100 meter bryst, mens Hvas ble diskvalifisert i øvelsen 200 meter medley.