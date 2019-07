Dette skjedde i natt Tragedie i Vennesla: Tragedie i Vennesla (Foto: Scanpix) Tragedie i Vennesla i 26.07.2019 kl 06:26

NTB

går.En gutt på to og et halvt år mistet livet i en drukningsulykke i et privat basseng i Vennesla i Vest-Agder torsdag.

– Livreddende førstehjelp førte ikke fram, barnet er erklært dødt på stedet, melder operasjonssentralen i Agder politidistrikt.



Nord-Korea sier rakettest var en advarsel

Nord-Korea sier torsdagens våpentest var en beskjed til Sør-Korea om at landet må slutte med militærøvelser og import av høyteknologiske våpen, melder landets nyhetsbyrå KCNA.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å utvikle kraftige våpensystemer som kan fjerne de potensielle og direkte truslene mot sikkerheten i landet vårt, sier Nord-Koreas leder Kim Jong-un i en uttalelse.

Hus skadd i brann i Hordaland – naboer ble evakuert

Ti personer i tre nærliggende hus måtte evakueres da det brøt ut brann i et bolighus på Sotra i Hordaland torsdag kveld. Brannen ble slukket natt til fredag.

Ifølge Vest politidistrikt var det tre personer i huset som det begynte å brenne i. Ingen av dem ble skadd.



Flyselskap starter med flyginger til Kairo igjen

British Airways gjenopptar flygingene til Kairo i Egypt etter å ha kansellert samtlige fly i en uke av sikkerhetsårsaker.

Britiske myndigheter endret for en uke siden sine reiseråd for Egypt og uttalte at det er økt fare for terror rettet mot flytrafikken.

USA og Afghanistan enige om fredssamtaler

USA og Afghanistan er blitt enige om å få fart på prosessen om å få en slutt på konflikten i det krigsherjede landet. Det opplyser USAs utenriksminister Mike Pompeo og Afghanistans president Ashraf Ghani i en felles uttalelse torsdag.Uttalelsen kom samme dag som minst 50 mennesker ble drept i kamper og angrep i Afghanistan.

Trump: – Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven

President Donald Trump mener Sverige har skuffet USAs afroamerikanske samfunn etter at rapperen A$AP Rocky ble tiltalt for vold torsdag. Det skriver Trump på Twitter.

Pressekontakt for Löfven, Natalie Sial, sier til nyhetsbyrået TT at de ikke ønsker å kommentere saken.













