Dette skjedde i natt
Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 27. juli. 27.07.2019 kl 08:17

NTB

Høyesterett gir Trump grønt lys til å bygge mur

USAs høyesterett gir president Donald Trump grønt lys til å bruke av Pentagons penger til å bygge mur mot Mexico.

Med fem mot fire stemmer opphevet de ni høyesterettsdommerne en kjennelse i to domstoler i California som hindret Trump i å ta 2,5 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til å bygge 16 mil grensemur.

USA og Guatemala har inngått asylavtale, ifølge Trump

Guatemala har signert en avtale med amerikanerne om å begrense antallet mellomamerikanere som søker asyl i USA, ifølge president Donald Trump.

Avtalen betyr at Guatemala skal anses som et trygt tredjeland for asylsøkere, og at mennesker som passerer Guatemala på vei nordover, må søke om asyl der i stedet for ved USAs grense.

Minst sju døde etter jordskjelv på Filippinene

Minst sju mennesker er døde etter at to jordskjelv rammet en øygruppe helt nord på Filippinene tidlig lørdag morgen.

Skjelvene inntraff med fire timers mellomrom i provinsen Batanes, som består av en gruppe tynt befolkede øyer nord for Filippinenes største øy Luzon.

Økokrim mener for få byggesaker i strandsonen anmeldes

Økokrim mener kommunene anmelder for få saker der eiere av fritidsboliger i strandsonen har bygget ulovlig.

Leder Hans Tore Høviskeland i Økokrims avdeling for miljøkriminalitet sier til Dagens Næringsliv at brudd på plan- og bygningsloven i strandsonen fortsatt er et stort problem.

Personer med sår advares mot å bade i sjøen

Personer med sår på kroppen bør ta forholdsregler når de bader, råder Folkehelseinstituttet. Fem personer har fått vibrioinfeksjoner etter bading hittil i år.

Rådet fra Folkehelseinstituttet er at folk med åpne sår ikke bør bade i sjøen dersom såret ikke kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster, skriver Aftenposten. Det gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.