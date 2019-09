Dette skjedde i natt Olje: USAs president Donald Trump sier de tror hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon (Foto: Planet Labs Inc/AP/ NTBscanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natten til mandag 16. september. 16.09.2019 kl 06:12 (Oppdatert 06:15)

NTB

Oljeprisen kraftig opp etter angrep mot Saudi-Arabi

Et fat nordsjøolje kostet natt til mandag i overkant av 67 dollar, opp 12 prosent fra fredag. Økningen var på det meste 19,5 prosent, før prisen falt litt.

Natt til mandag svinger imidlertid prisen, men holder seg rundt 67 dollar per fat. Fredag kostet et fat nordsjøolje rundt 60 dollar.

Veier åpner etter uværet i Olden

Nedbøren begynner å avta, og veier åpner igjen i Stryn kommune. 25 personer er evakuert i Olden i Sogn og Fjordane etter at elver gikk over sine bredder.

Veiene var lenge stengt, men åpnet fra 03.30-tiden natt til mandag, fylkesvei 60 med manuell dirigering. Ifølge Bergens Tidende var det hardest rammede området fra Olden og rundt én kilometer ut fylkesvei 60 mot Innvik.

Trump sier USA er klare til å svare

USAs president Donald Trump sier de tror hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon og at de er klare til å svare. Han sier natt til mandag at USA er "ladede og klare", men at de venter på en bekreftelse fra kongedømmet.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har allerede sagt at Iran står bak angrepene, til tross for at Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret.

Opposisjonen i Venezuela sier forhandlingene er over

Venezuelas opposisjon sier samtalene med sittende president Nicolás Maduro hvor Norge har vært mekler, er avsluttet. Juan Guaidó takker Norge for å ha bistått i samtalene, men sier de nå må forberede seg på å en ny fase i kampen.

Diplomaten Dag Halvor Nylander tvitrer natt til mandag at Norge kommer til å legge til rette for videre samtaler om partene ønsker.

Latvier døde i båtulykke i Averøy

En mann i 50-årene fra Latvia er bekreftet omkommet etter en båtulykke i Hasløysundet i Averøy kommune i Møre og Romsdal søndag ettermiddag.

Det er politiet i Møre og Romsdal som 23.30 søndag kveld melder at mannen, som var kritisk skadd etter ulykken, ikke klarte å berge livet. Pårørende er varslet.