Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 10. oktober. 10.10.2019 kl 06:20 (Oppdatert 07:15)

Nordmann omkom

En person mistet onsdag kveld livet i en kollisjon mellom en bil og en lastebil på E12 i Storuman i Sverige. Det var fem nordmenn fra Helgeland mellom 17 og 27 år i bilen. To av dem er fløyet til sykehus, for minst én av dem er tilstanden alvorlig.

Politiet ble ifølge VG varslet om ulykken klokken 19.10 onsdag kveld.

Mann alvorlig skadd

En mann i 30-årene er alvorlig skadd i en bilulykke etter at han kjørte i grøfta på E6 i Vestby i Akershus.

Mannen er kjørt med ambulanse til Kalnes sykehus etter ulykken natt til torsdag. Politiet meldte om ulykken klokka 4.10 og har mistanke om promillekjøring.

Merkel på markering

Tysklands statsminister Angela Merkel deltok onsdag kveld på en markering sent onsdag kveld i Berlin etter at to personer ble skutt og drept i Halle tidligere på dagen.

Merkel sto sammen med personer utenfor Berlins hovedsynagoge, samlet i en stille markering for å vise solidaritet.

– 737 MAX tilbake i januar

American Airlines planlegger å ta i bruk sine Boeing 737 MAX-fly igjen 16. januar, rundt ti måneder etter at de ble satt på bakken.

Flyselskapet kunngjorde onsdag at de forventer at to programvareoppdateringer på flyene vil være godkjent innen slutten av året.

Villig til valg

Samtidig som det demonstreres mot regjeringen i Ecuador, sier ekspresident Rafael Correa at han er forberedt på å stille til et framskutt valg «om nødvendig».

Fordi Ecuador har vedtatt en lov som hindrer Correa i å bli president, sier han at han er klar til å stille som visepresident.