Dette skjedde i natt

Oslo: En mann er pågrepet av politiet etter at han skal ha skutt i luften med pistol ved Karl Johan i Oslo sentrum natt til tirsdag. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 22. oktober. 22.10.2019 kl 06:07 (Oppdatert 06:10)

Grande vil fortsette som leder

Partileder Trine Skei Grande sier hun har varslet sitt kandidatur til valgkomiteen om at hun ønsker å fortsette som leder av Venstre.

Til VG sier Skei Grande at hun anser at hun er den beste lederkandidaten og best til å bringe partiet videre. Flere fylkeslag har gitt uttrykk for at de vil ha en ny partileder.

I NATT: Fant beruset mann inne i tunnelen

Mann pågrepet i Oslo

En mann er pågrepet av politiet etter at han skal ha skutt i luften med pistol ved Karl Johan i Oslo sentrum natt til tirsdag. Politiet har søkt etter mulig skadde.

Politiet ble varslet av et vitne som hadde hørt noe som lignet på et skudd og sett en person med pistol i hånden i området nederst i Karl Johans gate mot Oslo sentralstasjon.

Trolig ny periode for Trudeau

Statsminister Justin Trudeau og det liberale partiet tok en tidlig ledelse i valget i Canada mandag.

Ifølge kringkasteren CBC ser det ut til at Trudeau kan danne en mindretallsregjering. I dag styrer han en flertallsregjering. Ifølge professor Robert Borthwell ved Universitetet i Toronto er det foreløpige valgresultatet langt bedre enn forventet

Bolivias leder nær ved å vinne

Etter at 95 prosent av stemmene er talt opp, har sittende president Evo Morales sikret seg 46 prosent av stemmene i valget i Bolivia.

Morales trenger 50 prosent av stemmene for å slippe unne en andre valgrunde i desember. Han leder med ni prosentpoeng over utfordreren Carlos Mesa, som sier han ikke anerkjenner resultatet.

– Behold soldater

USAs president Donald Trump sier at han fortsatt ønsker å få alle amerikanske soldater ut av Syria, men Israel og Jordan har bedt ham beholde noen i Syria.

Trump har kunngjort at de om lag 1.000 soldatene i nordøstlige Syria skal hjem, men mandag sa forsvarsministeren Mark Esper at han vurderer muligheten for å ha en ekstra kontingent i Øst-Syria.

Nytt portforbud i Chile

Chile innførte mandag et nytt portforbud for tredje kveld på rad. Landets president Sebastián Piñera har erklært unntakstilstand i ti av landets 16 regioner og har sagt at "landet er i krig".

Samtidig fortsetter de voldelige sammenstøtene i landet. Elleve personer har mistet livet siden lørdag.