Dette skjedde i natt: Advarte om asbest i røyk fra boligbrann

ASBEST: Brannvesenet advarte om asbest i røyken fra en boligbrann i Kopervik natt til fredag.

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 28. september. 28.09.2019 kl 08:09 (Oppdatert 08:09)

NTB

Brann i Kopervik

Politi og brannvesen advarer beboere i Kopervik på Karmøy om at det er asbest i røyken fra et hus som brenner kraftig i sentrum. En beboer er gjort rede for.

Nødetatene var i kontakt med eieren av bygget som opplyste at det ikke skulle befinne seg mennesker i bygningen. Røykdykkere fra brannvesenet gjennomsøkte likevel bygget, men måtte avbryte.

Afghansk valgåpning

Valglokalene har lørdag morgen åpnet i presidentvalget i Afghanistan, der trusler fra Taliban har kastet en skygge over valget.

– Valget har begynt over hele landet. Vi er glade for at folk allerede har stilt seg opp i lange køer utenfor valglokalene, sier talsmann Zabi Sadaat i Den uavhengige valgkommisjonen.

– USAs utsending trekker seg

USAs spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, trekker seg, melder CNN. Volker nevnes i varslerrapporten om USAs president Donald Trump.

Volker går av dagen etter at rapporten ble offentliggjort, opplyser tre ikke navngitte kilder som har kjennskap til saken, til CNN.

Palestiner drept

En 20 år gammel palestinsk mann er skutt og drept av israelske soldater under en demonstrasjon på Gazastripen.

Sahar Othman ble skutt i brystet nær Rafah sør i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Ytterligere 32 skal være skadd.

Trump-beslutning blokkert

En dommer i USA har fredag blokkert Trump-administrasjonens beslutning om å fjerne begrensningen på hvor lenge migrantbarn kan holdes innesperret.

Dommeren fastslo at administrasjonens beslutning var i strid med Flores-avtalen fra 1997, som hadde sin opprinnelse i en sak om det 15 år gamle salvadoranske migrantbarnet Jenny Flores, skriver nyhetsbyrået Reuters.