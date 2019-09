Dette skjedde i natt: Dødstallet stiger i Bahamas Orkan: Antall døde som er funnet etter orkanen Dorians herjinger i Bahamas, er steget til sju. (Foto: U.S. Coast Guard Station / AP / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 4. september. 04.09.2019 kl 06:04 (Oppdatert 06:06)

NTB

Svensk skip kom seg løs

Et svensk fartøy på oppdagelsestur ved Svalbard som satt fast i isen sørvest i Hinlopenstredet, har kommet seg løs. Skipet har natt til onsdag forsøkt å komme seg ut av området

De 16 passasjerene som ble evakuert fra skipet, er ivaretatt av den lokale redningssentralen og representanter fra rederiet. Mannskapet på sju ble igjen på skipet.

Dødstallet stiger i Bahama

Antall døde som er funnet etter orkanen Dorians herjinger i Bahamas, er steget til sju.

Bahamas' statsminister Hubert Minnis sier at dødstallet er ventet å stige ytterligere når omfanget av ødeleggelsene på Abaco-øyene og Grand Bahama er ferdigstilt.

Evakuert etter boligbrann

Et hus er overtent på Andenes på Andøya i Nordland natt til onsdag. Ingen personer er registrert på adressen. Nærliggende naboer er evakuert på grunn av røyk.

– Boligen er overtent. Vi har kontroll på brannen med tanke på spredning, sier vaktkommandør Bent Krister Osbakk ved 110-sentralen Nordland til NTB.

Kan få gunstigere studielån

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å gi gunstigere lån til studenter i jobb for å videreutdanne seg

– Det er godt dokumentert i to offentlige utredninger at økonomien er en hindring for å ta videreutdanning kombinert med jobb, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til avisen.

Pentagon frigir midler

USAs forsvarsminister Mark Esper har godkjent bruk av 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til bygging av mur på grensa mot Mexico.

Byggearbeidene er ventet å starte om 135 dager – på nyåret – ifølge Elaine McCusker i Forsvarsdepartementet.