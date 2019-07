Dette skjedde i natt: Kraftig jordskjelv i USA Jordskjelv: Et kraftig jordskjelv målt til 6,9 har rammet Los Angeles-området i USA fredag kveld. Brannvesenet har bedt ber beboere forberede seg på etterskjelv (Foto: James Quigg/The Daily Press/ AP/ NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 6. juli. 06.07.2019 kl 07:59

NTB

Nytt kraftig skjelv i California

Et kraftig jordskjelv målt til 6,9 har rammet Los Angeles-området i USA fredag kveld. Brannvesenet har bedt ber beboere forberede seg på etterskjelv.

Fredagens skjelv skjedde kun én dag etter at California og nabostaten Nevada ble rammet av det kraftigste skjelvet i området på 20 år. Det skjelvet var målt til 6,4. Ingen mistet livet.

Hovland klatret med sterk runde

Golfkometen Viktor Hovland klatret på lista da han gikk fredagens runde i PGA-turneringen i Minnesota fem slag under par. 21-åringen greide fem birdier på en bogeyfri runde. 66 slag var tre bedre enn hans åpningsrunde torsdag.

Totalt for begge de innledende rundene ligger Hovland nå sju slag under par, og han greide dermed cuten med solid margin. Prestasjonen fredag ga delt 23.-plass.

Demonstrasjoner i Venezuela

Venezuelanere demonstrerte fredag mot politisk undertrykkelse og tortur i landet sitt. Samtidig feiret Maduro-tilhengere landets uavhengighetsdag.

Demonstranter i Caracas marsjerte mot hovedkvarteret til det militære etterretningsbyrået DCGIM. Tungt bevæpnet politi sørget for at demonstrantene ikke kom for tett inntil bygningen, ifølge den colombianske kringkasteren Caracol. Tilhengere av president Nicolás Maduro feiret på sin side at det er 208 år siden at Venezuela ble selvstendig.

Erdogan: Haftar må stanse angrepene

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber opprørsgeneral Khalifa Haftar stanse angrepene i Libya. Haftar selv avviser at han står bak migrantleir-angrepet.

Erdogan møtte med Libyas statsminister Fayez al-Sarraj i Istanbul fredag. Tirsdag kveld ble Tajoura, som er en forstad øst for Libyas hovedstad Tripoli, rammet av to luftangrep. Minst 53 personer er døde i angrepene, ifølge FN, som opplyser at flyktninger som forsøkte å rømme, kan ha blitt beskutt. Minst 130 personer er såret.