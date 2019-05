Dette skjedde i natt: Mann falt flere etasjer TIL SYKEHUS: En mann ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter et fall på flere etasjer i Oslo natt til lørdag. (Foto: NTB Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra Norge og verden natt til lørdag 18. mai. 18.05.2019 kl 08:21

NTB

Politiet avsluttet søk i Nidelva

Politiet i Trondheim har avsluttet søket i Nidelva uten funn, etter melding om at en person kan ha blitt observert drivende i elva nedenfor Bakke bru.

En person mente at han så noen som drev i elva under vann. Politiet var usikre på hva det dreide seg om, og ønsket å sjekke elva for sikkerhets skyld.

Mann falt flere etasjer i Oslo

En mann ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter et fall fra fjerde eller femte etasje i Oslo natt til lørdag.

Politiet fikk melding om hendelsen fra AMK klokken 1.06 natt. Han skal ikke ha blitt fysisk kastet ut av leiligheten.

Misbrukte 177 mannlige studenter

Ohio State University avslørte fredag at en avdød, tidligere ansatt har begått seksuelle overgrep mot 177 studenter over to tiår.

Doktor Richard Strauss begikk overgrep i perioden 1979 til 1997, da han var ansatt som lege ved universitetet, og ansatte ved universitetet kan ha visst om det.

Missouri med strengere abortlov

De folkevalgte i delstaten Missouri godkjente fredag en innstrammet abortlov som forbyr kvinner å ta abort etter åttende uke.



Det nye lovforslaget som er godkjent i Missouri åpner kun for abort dersom mors liv er i fare. Det kan ikke gjøres unntak om graviditet skyldes incest eller voldtekt.

Valget i gang i Australia

Rundt 16 millioner australiere er ventet å avlegge stemme ved valget lørdag. Det er svært jevnt mellom statsminister Scott Morrisons koalisjon og Labor.

Økonomi og klima er nøkkelordene som har preget valgkampen de siste ukene, der hovedutfordrer Bill Shorten og hans parti Labor kommer ut av de siste meningsmålingene noen små prosenter foran Morrison.