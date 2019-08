Dette skjedde i natt: Sier nei til Amazonas-hjelp Brasil: (Foto: AP / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 27. august. 27.08.2019 kl 06:10 (Oppdatert 06:16)

NTB

KrF sier nei til flere skattekutt

Etter avtalen om bompenger sier KrF det blir vanskelig å gjennomføre flere skattekutt, slik regjeringen har lovet i Granavolden-plattformen.

Finanspolitisk talsmann Tore Storehaug i KrF sier til Klassekampen at det vil være lite rom igjen for flere skattelettelser på grunn av avtalen. Høyre og Frp sier derimot det er handlingsrom i budsjettet. Onsdag og torsdag møtes regjeringen til budsjettsamtaler.

Brasil sier nei til hjelp

Brasils regjering sier den ikke vil ta imot hjelpen G7-landene har lovet til å redde Amazonas.

Opplysningen fra Bolsonaro-administrasjonens stabssjef Onyx Lorenzoni bekreftes av presidentens kontor, skriver den brasilianske avisen G1.

Regjeringskollaps i Romania

Romanias regjeringskoalisjon kollapset mandag etter at et mindre parti trakk seg fra samarbeidet, kun to måneder før valget i landet.

Statsminister Viorica Dancila sier at hun vil forsøke å danne et nytt flertall i landets nasjonalforsamling. Det er Alliansen for liberale og demokrater (ALDE) som har trukket seg fra Dancilas sosialdemokratiske regjering.

Fire nekter skyld for voldtekt

De fire mennene som i alderen 18 til 20 år er siktet for voldtekt av kvinne i Levanger i helgen, nekter straffskyld.

De fire mennene på 18, 19,19 og 20 år ble mandag framstilt for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett.

Ny remis for Carlsen

Magnus Carlsen fortsetter å innkassere halve poeng i Sinquefield Cup i sjakk. Mandag ble det remis mot Levon Aronian i 9. runde i amerikanske St. Louis.

Dermed fortsetter sjakkstjernen rekken av kamper uten tap i langsjakk. Den er nå 88 partier lang.