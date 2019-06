Dette skjedde i natt: Tilstanden stabil etter travulykke Stabil: Tilstanden til travkusken og hesteeieren Gøran Antonsen skal være stabil etter travulykke tirsdag kveld. (Arkivfoto: Lise Åserud / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 19. juni. 19.06.2019 kl 07:13 (Oppdatert 07:16)

NTB

Tilstanden stabil etter travulykke

Kona til den kjente travkusken og hesteeieren Gøran Antonsen sier tilstanden hans er stabil etter ulykken på Momarken travbane tirsdag kveld, melder Trav365.

Både Gøran Antonsen og Adrian Solberg Akselsen ble skadd etter det som betegnes som en alvorlig styrt på Momarken tirsdag kveld, melder Trav365.

Trump bekreftet kandidatur

President Trump trakk fram alt det gode han hadde tilført USA som president under et folkemøte i Orlando i Florida tirsdag kveld.

– Offisielt lanserer jeg mitt kandidatur for å stille som president i USA i 2020. Jeg kan love dere at jeg aldri vil svikte dere, sa Trump til de flere tusen tilhørerne.

Canada-ja til oljeprosjekt

Canadas statsminister Justin Trudeau har gitt klarsignal til en omstridt utvidelse av en oljerørledning, som kritikerne mener vil ødelegge miljøet.

Utvidelsen av den allerede eksisterende oljerørledningen skal gjøre det mulig å føre enda mer olje fra innlandsprovinsen Alberta til en havn ved Vancouver på stillehavskysten slik at den kan eksporteres til utlandet.

Nytt avhør i Neymar-sak

Modellen som har anklaget fotballstjernen Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i Paris 15. mai, har forklart seg for politiet i Sao Paolo for andre gang.

Flankert av sin fjerde advokat siden hun anmeldte saken, Cosme Araujo, ankom Najila Trindade Mendes de Souza, tirsdag morgen politistasjonen i Sao Paolo.

Stanset FN-forslag mot Nord-Korea

Et FN-forslag fra USA om å stanse Nord-Koreas import av drivstoff er stanset av Russland og Kina. I forrige uke beskyldte USA Nord-Korea for å forsøke å bryte FN-sanksjonene ved at det minst åtte ganger var overført brensel til skip under nordkoreansk flagg.

Forslaget ble støttet av 25 land i FN, men Russland og Kina gikk imot. Begge landene mener forslaget fra USA må undersøkes nøyere.