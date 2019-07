Dette skjedde i natt: Tolv omkom i storflom Storflom: Minst tolv personer har mistet livet etter oversvømmelser i Sibir i Russland. (Foto: AP / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 2. juli. 02.07.2019 kl 07:04 (Oppdatert 07:04)

NTB

Biden svekket i ny måling

Den demokratiske presidentkandidaten Joe Bidens oppslutning er svekket, ifølge en CNN-måling. Kamala Harris gjør det imidlertid sterkt. Biden (76) er fortsatt den ledende demokratiske kandidaten, med en oppslutning på 22 prosent, skriver CNN. Den tidligere visepresidenten lå på 33 prosent i mai.

Med sine 17 prosent i den ferske målingen, havner Harris (54) på andreplass. Hun dominerte torsdag den andre dagen av demokratenes første valgdebatt, flere ganger på bekostning av Biden. Bak Harris ligger henholdsvis Elizabeth Warren (15 prosent) og Bernie Sanders (14 prosent).

Seks drept i Kabul

Seks er drept og over hundre er såret i et selvmordsangrep i Kabul i Afghanistan. USA fordømmer Taliban.

Angrepet varte i ti timer mandag kveld, før samtlige fem antatte medlemmer av Taliban ble drept. Blant de sårede er 26 barn som ble truffet av glassbiter etter at bomben gikk av, ifølge regjeringstalsmann Feroz Bashari.

Talskvinne for utdanningsdepartementet har senere sagt at hele 51 barn er såret. Taliban sier de står bak angrepet, som fant sted samtidig som Taliban og den afghanske regjeringen holder samtaler i Qatar.

Tolv omkom i storflom

Minst tolv personer har mistet livet etter oversvømmelser i Sibir i Russland. Ytterligere ni er savnet. Russiske myndigheter har erklært unntakstilstand i Irkutsk-regionen i Sibir. Kraftig nedbør har ført til flom og oversvømmelser i området.

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko har opplyst at 751 personer er skadd og 153 er lagt inn på sykehus. Det er store ødeleggelser i flere byer, ifølge myndighetene. 32.700 mennesker i 83 småbyer er rammet.

Facebook måtte evakuere

Facebook måtte evakuere fire bygninger i Silicon Valley som følge av frykt for nervegassen sarin mandag. En rutinemessig sjekk av posten avdekket et brev med mulig sarininnhold mandag.

Karantenen ble senere hevet for tre av bygningene. FBI bistår i etterforskningen. Det er foreløpig ikke bekreftet at brevet inneholdt sarin eller annen nervegass.