Dette skjedde i Norge og verden i natt

Eksplosjon: 47 personer er døde, mens tilstanden er kritisk for 90 etter en kraftig eksplosjon i en kjemisk fabrikk (Foto: Chinatopix / AP / NTB scanpix)

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 22. mars. 22.03.2019

VG beklager

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier til egen avis at han beklager overfor kvinnen som sier hun ble feilsitert, Trond Giske og leserne.

– Vi beklager overfor alle som er blitt rammet av denne saken. Det er en kvinne her som har havnet i en situasjon hun ikke burde være i, saken har rammet Giske, og jeg vil beklage overfor våre lesere, sier han.

47 omkom i Kina

47 personer er døde, mens tilstanden er kritisk for 90 etter en kraftig eksplosjon i en kjemisk fabrikk i Jiangsu-provinsen øst i Kina torsdag, melder den kinesiske statskanalen CGTN

Eksplosjonen var så kraftig at det på samme tid ble registrert et skjelv med styrke 2,2 i Lianyungang, en by nær Yancheng der eksplosjonen fant sted. Kinas president Xi Jinping krever full gransking.

Omstridt oljefond-investering

I 2018 tredoblet oljefondet investeringene i det kinesiske overvåkingsselskapet Hikvision, skriver Aftenposten. Selskapet er anklaget for å overvåke minoritetsgruppen uigurer.

Leder av oljefondets etikkråd Johan A. Andersen sier han ikke kan kommentere investeringene direkte, men sier på generelt basis er vi stadig mer opptatt av hvilke muligheter teknologi gir for misbruk.

Hele New Zealand samlet

New Zealand sto samlet i sorgen fredag da den muslimske fredagsbønnen og to minutters stillhet for ofrene som ble drept i moskéangrepene, ble kringkastet.

Nasjonen sto stille mens sendingene pågikk, direkte fra Hagley Park, ovenfor den ene av de to moskeene som ble angrepet under fredagsbønnen for en uke siden, Noor-moskeen.